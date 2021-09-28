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電信神卡業界最高5.5%回饋 目標衝42萬發卡量

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
電信神卡業界最高5.5%電信費回饋 目標衝42萬發卡量。（圖擷自線上記者會）
電信神卡業界最高5.5%電信費回饋 目標衝42萬發卡量。（圖擷自線上記者會）
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台灣大北富銀電信神卡信用卡台灣大哥大數位帳戶myMoney

台灣大哥大 (3045-TW) 可享電信、理財一站式服務體驗，台灣大哥大、台北富邦銀行今 (28) 日聯手宣布推出「台灣大哥大 Open Possible 聯名卡」，祭出業界最高 5.5% 電信費回饋，首年目標發卡量至少 42 萬卡。

北富銀總經理程耀輝表示，隨著 FinTech 技術發展，金融機構對「信用」的定義也逐漸進化，這次與台灣大哥大的合作，特別針對申辦用戶資訊進行整合，不僅讓申辦流程更簡化，還加入許多對電信消費行為的分析，搭配申辦數位存款帳戶及連續 3 個月存款達萬元等條件，社會新鮮人和自由工作者就可以透過多元數據驗證，輕鬆拿到人生中第一張信用卡，體驗金融服務的普惠便利。

北富銀卡友透過台灣大 APP 申辦，最快 60 秒即可完成，收到核卡簡訊後立即綁定，不必等實體卡，就可以在台灣大哥大直營門市、網路門市、myfone 購物消費。

這次同時推出的「myMoney」專屬理財服務中，信用卡和數位存款帳戶可以同步申辦，並享最高 2% 的台幣活儲年息，還可以透過台灣大哥大 App 輕鬆進入奈米投理財專區，只要 35 美元就能投資全球 ETF。

至於「myMoney」數位帳戶與北富銀既有數位帳戶有何差異？北富銀資深副總周郭傑表示，主要是使用場景不同，一般數位帳戶是透過網銀、行動銀行申請，而 myMoney 數位帳戶則放在台灣大 APP，提供台灣大客戶便利的金融體驗，信用卡客戶若想要辦數位帳戶，只要一鍵就可以同時申辦信用卡和數位帳戶。

為了打造金融生活圈，Open Possible 聯名卡用戶不僅可獲得 5% 的 5G 電信帳單高回饋，同時也享有 5% 影音娛樂、購物等生活回饋，綁定北富銀數位存款帳戶扣繳「台灣大哥大 Open Possible 聯名卡」卡費，各項回饋通通再加碼 0.5%，直接升到 5.5%。

由於提供金融、電信融為一體的一站式服務，北富銀也訂了發卡目標，程耀輝表示，希望首年可以先達到 42 萬用戶辦卡。

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