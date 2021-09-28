 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈焦點股〉防疫鬆綁+五倍券行情 王品領軍餐飲股大漲

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉防疫鬆綁+五倍券行情 王品領軍餐飲股大漲。(鉅亨網資料照)
〈焦點股〉防疫鬆綁+五倍券行情 王品領軍餐飲股大漲。(鉅亨網資料照)
Tag
王品餐飲防疫鬆綁六角美食-KY台股

台灣本土疫情趨穩，疫情指揮中心已放寬藝文及運動防疫管制，外界期待餐飲業可望進一步鬆綁，加上五倍券即將上路，吸引市場資金提前進駐餐飲股，王品 (2727-TW)、美食 - KY(2723-TW)、六角 (2732-TW) 今 (28) 日盤中大漲逾半根停板，買氣暢旺。

觀光類股為今天盤面多頭指標，由於本土 COVID-19 已經連續 3 天 + 0，行政院長蘇貞昌也再度喊話，相關管制措施應從考量產業生計及民眾生活層面，進一步適度調整，因此，指揮中心昨 (27) 日放寬雙鐵進站後可飲食，看電影不必梅花座，KTV、桌遊店有條件開放。

台北、台中今天陸續宣布，恢復同住家人及親友在餐廳用餐可不用隔板，免梅花座，市場樂觀看待餐飲市場回溫，加上第四季為聚餐旺季，有利業者營運從谷底爬升。

王品盤中勁揚逾 7%，最高來到 159 元，攀上近 2 個月高點，美食 - KY 大漲 6%，站上 150 元，六角也吸引資金湧入，最高來到 111.5 元。

此外，漢來美食 (1268-TW)、安心 (1259-TW)、雅茗 - KY(2726-TW) 等，也都在盤上表現。

隨著五倍券即將上路，內需消費動能持續看旺，其他「解封概念股」也受到買盤青睞，包括大略 - KY、新天地、雲品、晶華、遠雄來、第一店等，漲勢均不俗。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
安心1259漢來美食1268第一店2706遠雄來2712王品2727六角2732
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞