〈焦點股〉防疫鬆綁+五倍券行情 王品領軍餐飲股大漲

台灣本土疫情趨穩，疫情指揮中心已放寬藝文及運動防疫管制，外界期待餐飲業可望進一步鬆綁，加上五倍券即將上路，吸引市場資金提前進駐餐飲股，王品 (2727-TW)、美食 - KY(2723-TW)、六角 (2732-TW) 今 (28) 日盤中大漲逾半根停板，買氣暢旺。

觀光類股為今天盤面多頭指標，由於本土 COVID-19 已經連續 3 天 + 0，行政院長蘇貞昌也再度喊話，相關管制措施應從考量產業生計及民眾生活層面，進一步適度調整，因此，指揮中心昨 (27) 日放寬雙鐵進站後可飲食，看電影不必梅花座，KTV、桌遊店有條件開放。

台北、台中今天陸續宣布，恢復同住家人及親友在餐廳用餐可不用隔板，免梅花座，市場樂觀看待餐飲市場回溫，加上第四季為聚餐旺季，有利業者營運從谷底爬升。

王品盤中勁揚逾 7%，最高來到 159 元，攀上近 2 個月高點，美食 - KY 大漲 6%，站上 150 元，六角也吸引資金湧入，最高來到 111.5 元。

此外，漢來美食 (1268-TW)、安心 (1259-TW)、雅茗 - KY(2726-TW) 等，也都在盤上表現。

隨著五倍券即將上路，內需消費動能持續看旺，其他「解封概念股」也受到買盤青睞，包括大略 - KY、新天地、雲品、晶華、遠雄來、第一店等，漲勢均不俗。