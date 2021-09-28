 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈桓達法說〉美系客戶需求強 訂單最遠看至明年Q1

鉅亨網記者魏志豪 台北
〈桓達法說〉美系客戶需求強 最遠訂單看至明年Q1。(圖:AFP)
〈桓達法說〉美系客戶需求強 最遠訂單看至明年Q1。(圖:AFP)
Tag
桓達自動化感測器設備

自動化感測器大廠桓達 (4549-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，總經理特助許碧雲表示，隨著油價大漲，加上颶風等自然因素影響，美系客戶對 Level Sensor(液位計) 需求殷切，更表明下單量將超越歷史新高，目前訂單最遠看到明年第一季。

許碧雲指出，桓達今年五大地區業績均呈現成長，以美國地區成長最強勁，美國受惠 Level Sensor 出貨暢旺，前 8 月業績已創下歷史新高，訂單也持續湧入，未出貨訂單金額高達 100-200 萬美元

桓達也進一步美系客戶合作 ODM 產品，如壓力傳送器、流量計等產品，未來隨著營收陸續貢獻，也期待美國地區明年表現，後續將透過產品規格優化，將領域擴大石化產業。

中國方面，桓達承接大型集團禽畜飼養的新建廠穩定增加，加上當地政府推動十四五規劃，碳中和環保產業新項目陸續開出，桓達也接獲太陽能新建案、大功率變電站冷卻設備、汙水處理二期及面板廠水處理等訂單，相關業績今年成長近 17%。

展望全年，許碧雲看好，桓達第二季受惠價格全面調整，以及製程導入自動化生產，有效節省成本，推動獲利在疫情間成長，毛利率更衝上 60%，預計今年全年營收、獲利將再優於去年。

桓達前 8 月營收 7.96 億元，年增 24%，創歷年同期新高；依地區來看，中國營收比重約 41%、台灣 19%、歐洲 17%，美國 14%，東南亞與其他 9%。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
桓達4549
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞