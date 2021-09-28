〈桓達法說〉美系客戶需求強 訂單最遠看至明年Q1

自動化感測器大廠桓達 (4549-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，總經理特助許碧雲表示，隨著油價大漲，加上颶風等自然因素影響，美系客戶對 Level Sensor(液位計) 需求殷切，更表明下單量將超越歷史新高，目前訂單最遠看到明年第一季。

許碧雲指出，桓達今年五大地區業績均呈現成長，以美國地區成長最強勁，美國受惠 Level Sensor 出貨暢旺，前 8 月業績已創下歷史新高，訂單也持續湧入，未出貨訂單金額高達 100-200 萬美元。

桓達也進一步美系客戶合作 ODM 產品，如壓力傳送器、流量計等產品，未來隨著營收陸續貢獻，也期待美國地區明年表現，後續將透過產品規格優化，將領域擴大石化產業。

中國方面，桓達承接大型集團禽畜飼養的新建廠穩定增加，加上當地政府推動十四五規劃，碳中和環保產業新項目陸續開出，桓達也接獲太陽能新建案、大功率變電站冷卻設備、汙水處理二期及面板廠水處理等訂單，相關業績今年成長近 17%。

展望全年，許碧雲看好，桓達第二季受惠價格全面調整，以及製程導入自動化生產，有效節省成本，推動獲利在疫情間成長，毛利率更衝上 60%，預計今年全年營收、獲利將再優於去年。

桓達前 8 月營收 7.96 億元，年增 24%，創歷年同期新高；依地區來看，中國營收比重約 41%、台灣 19%、歐洲 17%，美國 14%，東南亞與其他 9%。