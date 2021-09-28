麻省理工：股市下跌時 自認投資老手的熟男最易衝動賣出

股市下跌後恐慌性拋售很常見，根據麻省理工學院的研究，某些投資者更傾向於這麼做。

麻省理工研究表明，當市場下跌時，45 歲以上、或已婚有小孩，或自詡為「投資經驗豐富」的男性，更容易選擇拋售。

研究合著者、麻省理工學院研究員 Chi Heem Wong 表示，這些是恐慌性拋售的重要驅動因素，重點在於，許多人離開股市的人不再回來，這讓他們錯過了復甦的機會。

雖然這項研究沒有分析，為何一些投資者可能更容易受到情緒化拋售的影響，但金融專家認為，調查結果進一步提出了性別、年齡、婚姻和家庭等因素，對投資行為的影響。

洛杉磯的金融治療師 Amanda Clayman 表示，這些拋售者的情緒反應過度，因為他們的決定與預期效果相反。「顯然，這些人正在努力保護自己。」

雖然大多數投資者，都容易受到情緒選擇的影響，但麻省理工學院的研究結果與其他研究一致，表明男性更可能衝動行事。

Clayman 說，女性不太可能採取這樣的重大果斷行動，因為她們不太確定自己的衝動或感覺是否正確。

Waddell & Associates 財富策略師、認證理財規劃師 Teresa Bailey 表示，一些男性從小就面臨著「自己想辦法」的壓力，這可能會引發控制偏差，使他們忽視，其他的變數也在發揮作用。

Clayman 建議，容易衝動行事的投資者，應建立一個制衡機制，例如打電話給同行或與合作夥伴討論決定，以保護自己免受情緒反應的影響。