工會要求加薪 中華電正面看待

中華電 (2412-TW) 工會要求加薪病啟動罷工抗爭，對此，中華電今 (28) 日聲明回應，第四季業績尚待共同努力，基於公司治理，加薪需經董事會討論，但仍正面看待此事。

中華電針對加薪、勞工權益、組織轉型等三大點回應，針對加薪議題，中華電表示，目前除配合行政院所宣示的加薪議題與政策，公司為感謝所有同仁在疫情嚴竣衝擊下，仍為公司拼業績、爭績效，讓公司有一張不差的成績單，所以加薪可以共同期待。

中華電指出，勞工權益除了依循相關規定，也會兼顧長久以來所形成的公司文化，讓體制與文化兩者間取得平衡。

中華電強調，公司與工會間為勞工權益議題，也定期召開勞資會議、勞資協商會議，雙方之間溝通管道暢通，相信彼此會在勞工權益問題上，繼續尋求共識，化解彼此的歧見。

至於組織轉型，中華電指出，為因應業務型態轉變，同時在不影響同仁權益下，組織轉型是現階段必須要做的改造工程，此次轉型，同仁在職務上幾乎未有大幅之變動或影響，權益自然獲得保障，未有受損。

此外，也會針對組織轉型加開溝通會，與每一位同仁始終稟持溝通、協調與說明的心意未曾減緩或改變，相信在彼此磨合後，定會理念一致，目標相同，為公司未來的基業再跨出共同的步伐，再造佳績。

中華電信工會表示，政府擬對全體公務人員加薪，台塑、中鋼集團紛紛響應進行加薪，儘管工會透過各種管道提請加薪，但卻未受到重視，主張項目包括一個月加薪 5000 元，平均調薪幅度約 8% 等。