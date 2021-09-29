美銀：投資人的不認輸心態 恐對標普500構成更大威脅

標普 500 指數上週一 (20 日) 寫下今年 3 月以來最大單日跌幅，隨後自週三 (22 日) 起連續 3 日強勁反彈，也強化了投資人對於逢低進場的想法。然而，美國銀行 (BofA) 警告，投資人不認輸的心態，可能為標普 500 指數帶來更大的麻煩。

美銀提供數據顯示，2021 年標普 500 指數平均只花 4.6 天的時間，就能從慘重跌勢中反彈，創下 1928 年有紀錄以來最快。

(圖：BofA)

然而，這種情況是否代表市場仍然保持韌性，美銀並不這麼認為。

Gonzalo Asis 和 Benjamin Bowler 等美銀策略師週二 (28 日) 發布報告稱：「投資人逢低買進的心態，恐為後續更大的風暴埋下伏筆，尤其是我們還身處在變種病毒的威脅與 Fed 收緊貨幣政策的背景之下。」

美銀策略師續指，投資人的道德風險 (Moral hazard) 及不認輸的心態，今年底前只會徒增市場的脆弱性風險。

與此同時，美銀策略師稱，Taper(縮減購債) 時機點逼近，再加上 Fed 官員普遍轉鷹，正在為前景帶來不確定性。

除了美銀外，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 此前也警告，既使今年走勢看似穩定，在穩定上揚的表面下，短期內標普 500 指數恐修正 10%，呼籲投資人保持警慎。

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