台電工程遞延 洋華下修機電業務展望估持平去年

受國內疫情影響，洋華 (3622-TW) 原預期年中遞延的機電業務將在本季、第四季陸續補上，但根據台電施工工程規劃，遞延工程將再延後至明年發酵，因此，洋華也下修全年機電業務展望，估全年僅能持平去年。

不過，洋華強調，相關訂單並未消失，僅是遞延發酵。洋華機電業務為配合台電等國內公部門進度出貨，訂單能見度高，近年隨著國內基礎建設需求增溫，營運同步受惠，但今年 5 月受國內疫情升溫、三級警戒影響，原訂工程進度均有延誤，導致洋華機電業務出貨不如預期。

洋華表示，隨著國內疫情趨緩，第四季機電業務將依原訂計畫出貨，但年中、第三季受影響工程進度，將遞延至明年首季發酵，因此今年機電業務估僅維持去年水準。

洋華光電業務則相對穩健，去年擴大導入貼合服務 (LCM) 設備後，估效益在今年逐步發酵，洋華預期，擴大 LCM 產能後，可望增加光電業務約 20-30% 營收，也有助進一步搶攻健身器材、電子紙等相關領域商機，目前，客戶訂單能見度已看到年底。

洋華目前光電、機電兩大業務占比約略各半，但機電業務受台電等工程進度延後影響，全年出貨將不如預期，不過在光電業務穩健支撐下，洋華全年營運仍將優於去年，也估全年光電、機電營收比重將達約 6:4。