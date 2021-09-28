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工研院攜帆宣、亞氫籌組氫能發電團隊 搶攻低碳商機

鉅亨網新聞中心
工研院攜帆宣、亞氫籌組氫能發電團隊 搶攻低碳商機。(示意圖：AFP)
工研院攜帆宣、亞氫籌組氫能發電團隊 搶攻低碳商機。(示意圖：AFP)
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工研院氫能發電帆宣亞氫低碳碳中和

工研院今 (28) 日宣布，攜手工程設備大廠帆宣 (6196-TW)、氫能源商亞氫動力，三方共同簽署製程餘氫回收發電合作備忘錄，攜手籌組「氫能發電團隊」，將氫氣發電應用於國內工業減碳需求，搶攻台灣低碳氫能應用商機。

經濟部能源局長游振偉表示，因應 2050 淨零碳排的國際趨勢，對於出口導向的台灣製造業來說，減碳生產更是迫在眉睫。未來將藉由氫能推動小組的協助，結合公私部門的資源，共同推動氫能技術的應用與發展，持續擴大我國氫能應用市場。

工研院綠能與環境研究所所長王人謙說明，此次三方合作是以團體戰策略，產業鏈專業分工，打造國內氫氣發電專業團隊，當中，工研院負責燃料電池系統關鍵技術開發，能直接採用工業生產過程的混合氣體，省去純化氫氣過程。

王人謙進一步指出，再配合帆宣的氫氣回收管路建置、周邊系統及半導體氫回收模擬系統，並由亞氫動力負責燃料電池發電系統產品商品化與量產，預計以沙崙綠能科技示範場域作為系統實場驗證基地。

帆宣董事長高新明表示，據國內研究報告指出，台灣一年產生的工業副產品餘氫量達數十億立方米，如果全部回收作為發電應用，預估可提供數十億度電，除了提高產業自發電比率外，也有助於減少電網電力供給的負擔。

亞氫動力總經理蕭逢祥指出，在全球碳中和的趨勢下，氫能與燃料電池所扮演的角色越來越被重視，同時因應企業面對 2050 碳中和的壓力，可先由工業餘氫或副產氫回收發電方式減少電力使用所造成的碳排，再逐漸轉向綠氫應用的方向，這將是台灣由減碳、低碳到無碳可推進的發展歷程。

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