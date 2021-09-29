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操盤手看台股：有拉回才有空間 多方鎖定兩族群

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股：有拉回才有空間 多方鎖定兩族群。(圖:shuttesrtock)
操盤手看台股：有拉回才有空間 多方鎖定兩族群。(圖:shuttesrtock)
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蔡正華摩爾投顧台股

近日談到由於量能有限，5 日均量已經不到 3000 億元，盤面已進入存量博弈的架構，而在存量博弈下，市場會先反應盤面的重大消息，但因買盤與賣壓都不足，故波動通常在消息公布後的前 3 天反應較大，隨後就看事件的後續變化。

近期中國地方各省為了因應「能耗雙控」政策，所採取的限電限產措施，即是近日影響盤面的重大事件。目前隨著大陸限電問題持續，市場開始擔心一旦限電拉長，全球產業供應鏈將受衝擊，甚至是今年聖誕節商品供應恐將被波及；台股就在晶圓雙雄及蘋果供應鏈走低下，指數拉回整理。近日提到大盤 9 月至今的區間落在 8 月的月 K 線高低點 17643~16248 之間，波動幅度越來越窄。

對於多方而言，若要改變當前局面，一種是出現新的利多刺激，讓量能放大進而推升指數跟股價上攻，而另一種則是先讓指數與股價拉回，藉由下跌來製造上漲空間，如此才有上漲的可能性。

以目前局勢來看，由於大陸限電，對於因故停產的業者如 NB 及零組件、散熱、PCB、LED、被動元件、工具機等實屬利空，部分公司 9 月營收勢必不如預期，故行情暫先拉回的機會較大；到年底前，由於能源供給有不確定性，買盤對於相關個股在追價時將會存在戒心，故對於受限電影響的供應鏈要以低接為主。

至於短多的焦點則是在限電之下，供給將減少而報價將上揚，營運有機會受惠的造紙及塑化股上，這是多方要鎖定的方向。

為了因應能耗政策，中國許多造紙廠不僅降載、限產，並且宣布調漲報價，相關的華紙、永豐餘等也可望跟進調漲，當中的永豐餘 (1907-TW) 今年上半年 EPS 1.96 元，近年轉型控股，積極活化資產。據悉，目前相關產能暫不受限電影響，並且限電讓其同業停機減產，供給減少下，紙品報價喊漲，後續隨著大陸雙十一購物節將至加上歐美補庫存，第 4 季具旺季效應，營運值得進一步追蹤。

至於塑化股，中國能耗雙控將加速太陽能裝機進度，推升 EVA 需求升溫，對看好的台聚及亞聚有利；而中國 PVC 年產能約 2500~2600 萬噸，目前約有近 8 成業者採電石法，透過電爐反應生產，這次限電勢必對中國 PVC 供給產生衝擊，PVC 報價持續向上，相關供應鏈的台塑及華夏等，營運也加溫，可一併列入觀察。

目前限電的影響性還在擴散，近日傳出由於中國能耗雙控政策恐衝擊出口，市場擔憂後續運輸需求將下降，部分運價 (上海美西線海運價) 也傳出下跌，貨櫃航運的長榮、陽明、萬海股價拉回。只是別忘了，目前全球供應鏈已成型，即便中國面臨停產，相關訂單也會轉往東南亞或其他生產基地，屆時貨櫃航運需求仍不會少；同時相關需求會遞延，而不會輕易消失，近日美國好市多等量販店已傳出部分民生用品限量購買，顯示美國進口商的庫存仍然不足，故後續補庫存的需求將支撐運價。先前貨櫃三雄多次利多不漲，這次反而藉由利空來測試股價，其實不是壞事。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

對於一個操盤手而言，市場的漲跌是由資金的流動所造成，而資金通常會往阻力最小的方向先移動；既然盤面利空大於利多，先行拉回整理，反而能夠讓出未來更大上漲的空間，短期儘管比較沉悶，但以中期來看，機會說不定更好，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
 

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