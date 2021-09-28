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淡季不淡 台塑化陳寶郎看Q4油價續衝破80美元

鉅亨網記者林薏茹 台北
台塑化董事長陳寶郎。(鉅亨網資料照)
台塑化董事長陳寶郎。(鉅亨網資料照)
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台塑化油價原油油品

布蘭特原油價格今 (28) 日衝破每桶 80 美元大關，台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎看好，歐美疫情好轉，航空燃油需求加溫，天然氣價格狂飆推升原油需求，即便第四季為油品需求淡季，但在供給面未有太大成長下，油價仍可望衝破 80 美元關卡。

陳寶郎表示，第四季受氣候因素影響，汽油、柴油需求都降溫；不過，由於天氣漸冷，對煤油需求增加，加上歐美疫情好轉，對第四季油價看法相對樂觀。

從供給端來看，陳寶郎指出，伊朗與歐美難以達成核協議，伊朗原油產量將維持一天 250 萬桶，供給不會增加，且 OPEC 國家也未依照協議增產，市場供給量增加幅度不如原先預期。

另一方面，近期天然氣價格狂飆也成為原油需求的推手。陳寶郎表示，天然氣價格近期漲了 4 至 5 倍，在價格飆漲下，冬季以天然氣當燃料的，被迫回頭採購原油，帶動原油需求增加。

陳寶郎認為，在原油需求量增加，生產量又沒有太大成長之下，即便第四季為油品需求淡季，但仍預估油價將維持 75-80 美元間，甚至可望突破 80 美元關卡。

法人看好，在油價持續走強下，台塑化將受惠庫存與在途原料上漲利益，加上油品需求未如預期降溫，獲利空間將持續向上。

近期國際油價呈現 V 型反彈，高盛 (Goldman Sachs) 認為，侵襲美國墨西哥灣地區的颶風艾達 (Ida)，對煉油廠造成的衝擊仍未完全復原，加上 Delta 變種病毒對石油需求的影響逐漸消退，對國際油價的預估上調至每桶 90 美元

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