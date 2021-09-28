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ESG躍居投資新主流 投信選股有請AI大數據助陣

鉅亨網記者郭幸宜 台北
ESG躍居目前投資市場新主流。(鉅亨網資料照)
ESG躍居目前投資市場新主流。(鉅亨網資料照)
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ESG選股資金規模AI

ESG(環境、社會和治理) 整合投資浪潮，躍居全球投資主流，面對各種投資商品，如何精準鎖定符合 ESG 標的也是門重要課題，投信認為，可借重 AI 人工智慧篩選合格標的，可有效產生影響力。

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監 Matt Christensen 指出，隨著 AI 人工智慧的發展，ESG 數據分析的新興機會也開始浮現。以安聯環球投資為例，現正運用 AI 來強化永續投資策略針對主權及企業債的 ESG 投資架構，同時也在測試由內部所開發的自然語言處理 (NLP) 模型，盼能對新興及已開發市場國家與企業在環境方面的表現評分。

安聯投信表示，ESG 是當前投資重要核心，因此評估方法除參考不同的外部專業機構意見外，也會結合旗下永續投資團隊分別就被投資公司業務、相關風險、價值驅動因素、在 ESG 各方面表現作討論，再納入主動盡職管理策略等多元面向，進而產出獨到的觀點與見解，透過主動與被投資公司的互動，才是對真實世界帶來正面影響的有效策略。

滙豐中華投信董事長李選進表示，ESG 投資不同於以往金融分析和投資評估的方式，較為重視投資行為所產生的價值，有助於塑造更永續發展的未來，同時也為投資者提供潛在增長機遇。

滙豐中華投信強調，ESG 等非傳統財務因素對公司基本面及長期業績産生越來越大的影響，在全球疫情危機的背景下，2020 年成爲全球 ESG 投資的轉折之年。

根據彭博數據，2020 年全球 ESG 的 ETF 基金淨資金流入達 581 億美元，超越 2012 至 2019 年間的資金流入總和，晨星發布的報告也顯示，全球以永續發展為重點的 ESG 基金在 2021 年第二季吸引了創紀錄的資金流入，使得 ESG 基金資產規模達到 2.25 兆美元，並有望在 2025 年超越 53 兆美元，將佔全球總資產三分一以上。

另外，在台灣市場部分，過去一年 ESG 基金規模已達到 29.44 億美元，年增率 336%，在亞洲地區排名居冠。

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