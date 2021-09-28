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壽險業前8月大賺3386億元 單月逢高出脫台股約300億元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
壽險前8月大賺3386億元 單月逢高出脫台股約300億元。(鉅亨網資料照)
壽險前8月大賺3386億元 單月逢高出脫台股約300億元。(鉅亨網資料照)
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壽險匯兌台股金管會

壽險業今 (2021) 年累計前 8 月稅前盈餘大賺 3386 億元，年增率達 81.3%。趁著台股 8 月上漲 1.41% 之際，壽險業逢高出脫台股約 300 億元。

金管會今 (28) 日公布壽險業 8 月損益，壽險業若完全不避險，累計海外投資匯兌損失達新台幣 2814 億元，其中，避險工具換匯成本 899 億元，但避險工具有評價利益 1850 億元，再加上 173 億元的外匯準備金，一來一往下，才讓匯兌總成本壓在 1690 億元。

新台幣匯率 8 月表現強勢，累計升值 1.94 角，升幅為 0.7%。讓壽險業海外投資避險成本較前月攀高，8 月單月匯兌成本增加 193 億元。

截至 8 月底，新臺幣兌美元匯率相對於去年底升值幅度為 2.6%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 289 億元，月減 44 億元，較去年底減少 173 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 累計為 5268 億元。

台股 8 月上漲 1.41%，若照壽險業持有台股部位的自然增幅，市值應該增加 293 億元，而台股 8 月市值剩 2 兆 804 億元，雖仍連六個月守住 2 兆元大關，但較 7 月減少 10 億元，也就是說壽險業 8 月減碼約 300 億元。

至於海外股票方面，壽險業繼 7 月減碼 259 億元後，8 月再減少 300 億元，保險業對海外股票相對保守，國內外股票合計占壽險業整體資金比重約 9.28%。

壽險業前 8 月稅前盈餘 3386 億元，較去年同期增加 1518 億元。連帶壽險業淨值也水漲船高，累計前 8 月為為 2 兆 6917 億元，較去年同期增加 3887 億元或 16.9%。

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