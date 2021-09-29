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停滯性通膨威脅全球經濟 原物料上漲最大輸家是中印歐

鉅亨網編譯余曉惠
停滯性通膨威脅全球經濟 原物料價格上漲最大輸家是中印歐 (圖:AFP)
停滯性通膨威脅全球經濟 原物料價格上漲最大輸家是中印歐 (圖:AFP)
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大宗商品原油油價能源糧食糧價原物料全球經濟棉花天然氣乾旱限電停滯性通膨stagflation

全球經濟正面臨停滯性通膨 (stagflation) 力量增強的威脅，因能源、糧食價格正在推升通膨，並拖累各國從疫情中復甦的動能。彭博模型顯示，中國、印度和歐洲是原物料價格上漲的最大輸家。

布蘭特油價周二 (28 日) 一度突破每桶 80 美元，是三年來首見，10 月交割的天然氣期貨價格攀抵七年高點，彭博大宗商品現貨指數漲至 10 年新高。

此外，受到巴西農作物歉收影響，聯合國糧農組織 (FAO) 糧價指數過去 12 個月來累計上漲 33%。

一些分析師把眼前情況和 1970 年代的停滯性通膨相比。能源和糧食價格正在打擊家庭和企業信心，並讓通膨以出乎幾個月前預料的速度上揚，如果影響到企業提高工資的動機，將導致經濟落入惡性循環。

彭博推估，原物料價格若上漲 20%，代表至少 5,500 億美元的轉嫁成本。以美元計算並排序，原物料價格上漲最大輸家可能是中國、印度和歐洲，贏家則包括俄羅斯、沙烏地阿拉伯和澳洲。

中國能源密集產業正在減少生產，此舉預料將拖累今年經濟成長，包括高盛、摩根士丹利在內的券商已經下修中國國內生產毛額 (GDP) 成長預測。

英國 9 月消費者信心暴跌，創將近一年來最大降幅，因民眾預期所得將縮水。隨時序邁入秋冬，英國因為脫歐後貨車司機人力短缺，加上再生能源供應不足，加油站出現排隊人潮。

英國加油站湧現排隊加油人潮。圖:AFP
英國加油站湧現排隊加油人潮。圖: AFP

美國消費者信心也下滑，家庭的耐久財購買下降到 1980 年代以來最低水準。

野村分析師 George Buckley 說：「能繼續被歸類為『一次性』價格衝擊的數目有限。能源價格上漲會導致消費者信心下滑，尤其是目前確診病例上升隨時可能再次扼殺剛萌芽的經濟復甦。」

許多打算從貨幣寬鬆退場的央行因此面臨挑戰，德意志銀行基本信用策略全球部門主管 Jim Reid 說：「能源價格再次上漲，央行是不是推了一把？漲勢是不是會衝擊需求，導致央行放慢 (收緊政策) 腳步？各國央行陷入艱難而且微妙的處境。」

英國央行 (BOE) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 最近表示，他注意到貨幣政策對於因應一些導致物價上漲的現象有侷限之處，「貨幣政策無法增加半導體晶片供應，也無法提高風力發電量。」

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德說，央行面對的重大挑戰在於不能對過渡性的供應震撼做出過度反應。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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