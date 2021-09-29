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〈中國限電〉能耗雙控影響供給 肥料、矽等原物料價格動盪

鉅亨網編譯張博翔
能耗雙控影響供給 引發肥料、矽等原物料價格動盪（圖：AFP）
能耗雙控影響供給 引發肥料、矽等原物料價格動盪（圖：AFP）
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中國限電原物料飆漲不鏽鋼黃豆肥料產業大宗商品多晶矽

中國近期祭出能號雙控政策，一些能源消耗密集的原物料供應商首當其衝、產量下滑，間接推動肥料、鋁與矽的等原物料大幅飆漲。

中國政府致力於避免能源危機，對工業重鎮下達限電令，近幾月鋼鐵、鋁價格持續飆漲，如今，連蘋果 iPhone 等高階產品產能都開始感受到中國能源新政的壓力，而中國緊盯的糧食市場恐也難逃能源緊縮危機。

糧食

糧食市場是維持中國 14 億人口的重要基石，近期限電已使中國北部黃豆供應商被迫關閉，導致肥料價格飆漲。若供應商未來持續閉廠，黃豆飆漲恐會使買家延後購買，進而影響美國黃豆出口。

金屬

金屬工業近幾個月持續實施限電政策，導致各類金屬供應商產能受限，進一步影響銅、錫等金屬供需，以能源密集的鋁業影響最大。

高盛表示，這將使中國鋁年產能下降至不到 3000 萬噸，使鋁價本月初漲至創 2008 年以來最高價。隨著年底鋁需求旺季來臨，供需狀況將更緊繃。

鋼鐵

除了煉鋁廠外，鋼鐵廠業同時受到減碳、限電影響，研究機構 Mysteel 表示，9 月中國有 80 多家鋼廠停產檢修。受到限電影響不鏽鋼市況，本月初曾飆升至 2014 年高點的鎳價後市浮現隱憂。

在中國實施供給限制後，本月矽價飆升至歷史新高，這可能會衝擊鋁供應商，這些業者將矽作為特殊合金製品的原料。此外，據中國研調機構上海金屬市場的數據，供給限制可能大幅影響多晶矽的價格，而多晶矽是太陽能關鍵原料。

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