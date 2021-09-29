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比特幣難逃「9月魔咒」 本月已跌12%

鉅亨網編譯余曉惠
比特幣難逃「9月魔咒」 本月已跌12% (圖:AFP)
比特幣難逃「9月魔咒」 本月已跌12% (圖:AFP)
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比特幣加密貨幣幣圈9月魔咒美股估值風險資產風險9月

歷史數據顯示比特幣每逢 9 月都遭遇阻力，今年情況也不例外，這個市值第一加密貨幣本月累計下跌 12%，即將寫下 5 月至今最差單月表現。

比特幣周二 (28 日) 紐約午盤約下跌 3.3%，報 41,311 美元，9 月月線幾乎篤定收黑，這將是連續 9 月連五年收低，也是 2019 年至今最差的 9 月表現。

Arcane 研究公司的統計顯示，在最近一波風險胃口大開時期，比特幣與美股 90 天關聯性「大幅上升」。美股周二因美國公債殖利率勁揚而暴跌，標普 500 本月可能出現一年來最重跌幅。

National Securities 首席策略師 Art Hogan 表示，當所有高風險資產下跌，比特幣自然無法倖免於難，「所有大漲一波、高倍數的風險資產都在跌，比特幣也屬於這個類別。」

彭博彙整的資料顯示，過去 10 年來，比特幣從未在 9 月上漲，有六個年份都是下跌的，而且平均下挫 6%。

幣圈投資人可能期待 10 月到來，過往 10 年有六個年份的 10 月月線都上漲，而且平均漲幅約 13%。

這波下跌讓比特幣測試 100 日平均移動值，目前約在 41,048 美元，或許能成為支撐點。道明旗下的 TD Ameritrade 首席市場策略師關注 4 萬美元整數關卡，如果比特幣跌破這個價位，一些交易員可能再降低短期曝險。

比特幣近年走勢，來源:Bloomberg
比特幣價格走勢 (黑) 和 100 日移動均線 (紅)，來源: Bloomberg

比特幣這個月遭遇多重利空，包括正式成為薩爾瓦多法定貨幣之後遭到當地民眾抗議、美國和中國都研擬收緊規範。其他加密貨幣也跟著比特幣下跌，彭博銀河加密指數 (Bloomberg Galaxy Crypto Index，BGCI) 本月迄今下跌約 16%，同樣寫下 5 月以來最差表現。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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