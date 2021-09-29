易綱：中國不用QE 目前利率處合理水準

中國人行行長易綱在《金融研究》撰文指出，目前中國的實質利率略低於經濟成長率，處於較為合理的水準。他表示中國具備繼續實施正常貨幣政策的條件，將盡可能地延長正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。

他指出資產購買工具 (量化寬鬆) 不屬於常規貨幣政策，而是央行在市場出現問題時的被迫選擇。央行若長期實施 QE 會產生危害市場功能、財政赤字貨幣化、損害央行聲譽、模糊央行解決市場失靈和貨幣政策立場之間的界限、引發道德風險等諸多問題。

易綱認為，利率是總體經濟中的重要變因。一是利率是資金的價格，對總體經濟均衡和資源配置有重要導向意義。二是利率對總體經濟運行發揮重要的調節作用，主要透過影響消費需求和投資需求實現。

(圖片: AFP)

他表示，央行確定政策利率要符合經濟規律、宏觀調控和跨週期設計需要。中國貨幣政策的最終目標是「保持貨幣幣值的穩定，並以此促進經濟增長」。

此外，易綱提到，中國人行通過每日的公開市場操作，保持銀行體系流動性合理充裕，持續釋出短期政策利率價位，使存款類金融機構質押式附買回利率（DR）等短期市場利率圍繞在「政策利率」附近波動。

同時，透過以常備借貸便利 (SLF) 利率當做短期利率上限、超額準備金利率做為為短期利率的下限作輔助，使短期利率的波動限制在合理範圍內。

