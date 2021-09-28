路透：北京當局鼓勵國企收購恒大資產

路透引述多位知情人士報導，為了降低恒大為整體社會與市場帶來的潛在風險，北京當局正在鼓勵國營企業以及不動產開發商收購恒大資產。

中國房產巨頭恒大集團 (3333-HK) 的破產危機引發各界關注，市場擔憂一旦恒大倒下，恐對總體經濟產生龐大溢出效應。

然而，有六名知情人士認為，中國政府不太可能透過直接干預來解決恒大債務危機，但希望透過鼓勵國企購買恒大資產，來避免可能造成的社會與經濟影響。

其中一位知情人士透露，少數國企已對恒大在廣州的部分資產展開盡職調查，舉例來說，廣州城投集團即將買下恒大廣州足球俱樂部的體育場以及周邊的住宅項目，萬科、中國金茂以及華潤置地在內國營不動產開發商也被要求購買恆大資產。

針對報導，上述企業均未回應評論請求，國有資產監督管理委員會也沒有作出回應。

雖然中國官方始終未針對如何處理恒大事件給出確切回答，但日前有報導指出，深圳市政府正在著手調查恆大旗下的恒大財富，這也是官方針對恒大危機展開調查的初步跡象。

一位了解地方政府運作的知情人士表示，地方政府被要求與官方支持的團體與企業進行協調，以便參與恒大債務重組與資產出售事宜。

知情人士還稱，地方政府採取的任何行動，將取決於恒大在地方的活躍程度以及地方財政狀況。