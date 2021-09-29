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〈台股盤後〉電子股殺聲隆隆、塑化股後繼無力 摜破萬七失守半年線

鉅亨網記者林薏茹 台北
電子股殺聲隆隆、台塑化後繼無力 摜破萬七失守半年線。(圖：AFP)
電子股殺聲隆隆、台塑化後繼無力 摜破萬七失守半年線。(圖：AFP)
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台股盤後盤勢

受美債殖利率上揚、對通膨升高擔憂加劇等因素衝擊，美股遭摜殺，台股今 (29) 日也跳水下殺，電子權值股殺聲隆隆，台塑化盤中飆漲半根停板後，領軍塑化族群上攻後，在大盤賣壓出籠下，漲勢收斂，傳金權值股同走疲，指數摜破萬七關卡，大跌 325.98 點，收 16855.46 點，跌破五日線、半年線，成交值放大至 3234.21 億元。

電子權值股一面倒，台積電跳水下跌 2.35%，收 580 元，跌破五日線；聯發科開低走低，下挫 4.6%，收 913 元；鴻海也下跌超過 1%，收 105 元；日月光投控、矽力 - KY 均大跌超過半根停板，聯電同樣遭賣壓襲擊、跌幅逾 3.5%。

在資金撤出電子股下，IC 設計族群成重災區，九暘遭摜殺至跌停價，聚積也暴跌 9%，通嘉、安國、創惟大跌超過 7%，譜瑞 - KY、致新、佑華、類比科、金麗科、尼克森、力旺、驊訊、旺玖、矽創、威盛、敦泰、富鼎等多檔個股大跌超過半根停板。

受中國限電範圍擴大影響，台系 PCB 廠遭波及，族群股價一片綠油油，台光電、金像電、聯茂跌幅都超過 5%，欣興、霖宏、凱崴、健鼎、華通也跌超過 3%。

鴻海攜手轉投資碩禾、榮炭，與中鋼集團旗下中碳簽署材料開發合作備忘錄，加速開發電動車電池負極材料，相關廠商股價逆勢走強，中碳帶量強攻漲停，榮炭大漲 4%，碩禾盤中強漲超過 3% 後，午盤後遭賣壓襲擊收黑。

國泰證期分析師蔡明翰指出，大盤今日雖下殺，但量能僅微幅增加，市場恐慌性賣壓不大，加上以過去經驗來看，美國國會在最終時間點仍有機會達成共識，且從基本來看，景氣還在回升，短線政治因素風險導致大盤壓回，低持股投資人反而可逢低承接布局。

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