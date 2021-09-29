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〈台股盤中〉賣壓空襲電子權值股 一度重挫逾300點

鉅亨網記者林薏茹 台北
台股今(29)日跳水下殺。(圖：AFP)
台股今(29)日跳水下殺。(圖：AFP)
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台股盤中盤勢

受美債殖利率上揚、對通膨升高擔憂加劇等因素衝擊，美股賣壓湧現，全面收黑，台股今 (29) 日同步跳水下殺，電子權值股殺聲隆隆，金融權值股也不惶多讓，儘管台塑化飆漲半根停板、台塑逆勢走強也無力撐盤，指數摜破萬七關卡，一度大跌超過 300 點，並跌破五日線，預估今日成交量將放大至 3500 億元。

電子權值股一面倒，台積電、聯發科雙雙下挫超過 2%，鴻海也下跌超過 1%，日月光投控、矽力 - KY 均大跌超過 4%，聯電同樣遭賣壓襲擊、跌幅逾 3%。

受中國限電範圍擴大影響，台系 PCB 廠遭波及，族群股價一片綠，台光電大跌超過 6%，聯茂、金像電、華通、欣興跌幅都超過 3%；IC 設計族群同遭賣壓摜殺，聚積大跌 7%，譜瑞 - KY、創惟、致新均跌逾半根停板。

鴻海攜手轉投資碩禾、榮炭，與中鋼集團旗下中碳簽署材料開發合作備忘錄，加速開發電動車電池負極材料，相關廠商股價逆勢走強，中碳帶量強攻漲停，榮炭大漲 4%、碩禾也大漲 3%。

布蘭特原油衝破 80 美元，大盤下殺之下，台塑化一支獨秀、開高走高，盤中大漲超過 5%；受中國限電政策影響，PVC、EVA 等石化產品報價看漲，塑化族群股價續強，華夏飆漲超過 8%，亞聚大漲 6%，台聚漲幅也超過 3%，台塑也站穩盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美國聯準會釋出偏向鷹派看法，提及若美債出現違約風險，可能對市場帶來毀滅性影響，在股市位階偏高下，導致美股重挫，台股也受影響。

蔡明翰認為，大盤今日雖下殺，但量能僅微幅增加，市場恐慌性賣壓不大，加上以過去經驗來看，美國國會在最終時間點仍有機會達成共識，且從基本來看，景氣還在回升，短線政治因素風險導致大盤壓回，低持股投資人反而可逢低承接布局。
 

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