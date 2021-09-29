〈陸港盤後〉港資地產股撐腰 恒指大翻轉逆勢收高0.7%

受到美股大跌影響，再加上十一長假將近投資人退場觀望氣氛濃，周三 (29 日)A 股三大指數在開低後，持續下滑。雖然午盤後銀行與白酒類股走揚，拉抬上證跌幅縮減，但整體仍偏向弱勢整理。

在長假前 A 股交易明顯較為清淡，今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.08 兆元，較前一個交易日增加人民幣 340 億元，成交金額已連續 49 個交易日突破兆。

港股方面，聯準會縮表在即，美國通膨恐超出預期，再加上美國 10 年期公債殖利率走揚，利空消息的影響導致恒指今日開盤立即下挫。

不過今年港股表現已屬全球後段班，價值面漸漸浮現，再加上恒大集團公布將賣出持有的銀行股權換現金，以償還到期債務，市場信心有所回溫。

港股在開低後急速拉升，午盤後順利翻紅，終場收在相對高點，力抗美股、陸股及亞股頹勢。港資地產類股表現亮眼，多檔個股漲幅超過 3%。不過騰訊 (700-HK) 下滑近 1%，仍對港股形成不小影響。

科技類股表現相對疲弱，由於中國網信辦再度針對網科企業進行產業秩序指導，要求不准利用演算法干擾社會輿論、打壓競爭對手，並防範利用演算法來帶動來意識形態，網科類股表現不振，嗶哩嗶哩 (9626-HK) 崩跌 8.2%、阿里巴巴 (9988-HK) 下滑 1.7%、百度 (9888-HK) 下跌 1.2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 1.83%，報 3536.29 點；科創 50 指數下滑 0.61%，報 1345.77 點；深證成指下挫 1.64%，報 14079.02 點；創業板指收黑 1.13%，報 3175.15 點。

恒生指數上漲 0.67%，報 24663.5 點、恒生科技指數下滑 0.84%，報 6179.43 點。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 2.67 億元，其中滬股通賣超人民幣 10.44 億元，深股通買超人民幣 7.78 億元。

法人觀點

國泰君安認為，近期市場受到假期效應的影響，成交量出現明顯萎縮，加上美股大跌等因素，導致 A 股今日出現回檔。部分短期觀望資金及參與逆回購的資金成為今日市場做空動能的主力軍，預計十一長假前最大的賣壓已經釋放，明日股市有機會回穩。從近幾年統計數據顯示，十一長假後市場上漲機率高，一方面是由於假期不確定性已過，另一方面是場外觀望的資金回補。