〈恒大危機〉誰是下一個恒大？5家中國房地產業者深陷融資風險

恒大集團的流動性危機使中國房地產業成為焦點，尤其是債務體質較差的企業，彭博周二 (28 日) 報導一些房地產開發商正面臨融資風險，有五家最需要留意。

中國實施嚴格的槓桿規定迫使企業減少債務，另一方面，房地產市場降溫正在抑制房屋銷售，使房地產業面臨重重挑戰。由於市場擔心恒大破產，導致借貸成本大幅上升，美元計價的垃圾債殖利率攀升至 15% 左右，為近十年來的最高水準。

此外，以往會出手幫忙的中國政府目前幾乎沒有跡象將伸出援手。中國已將房地產市場的金融風險作為今年首要任務，代表隨著違約疑雲蔓延，房地產將繼續成為市場關注的焦點。

彭博從中國高收益美元債券指數 (截至周一) 列出 10 家房地產業者，其中有 5 家近期遭到降評、展望負面、垃圾級債券，且具潛在融資風險的公司，裡面不包括已經違約的公司：

花樣年 (1777-HK)：評等 B3/B/B (穆迪 / 惠譽 /S&P)

花樣年周一遭穆迪降評為垃圾級債券，該機構認為由於融資管道流動性放緩和大量到期債務使該公司再融資風險增加。花旗和瑞信企業信貸部門也已停止接受該公司債券作為資產抵押品。目前花樣年有 39 億美元未償還債券，截至今年第二季，該公司現金和現金等價物為 42 億美元，負債為 129 億美元

建業地產 (0832-HK)：評等 Ba3/BB-/B+ (穆迪 / 惠譽 /S&P)

為鄭州最大房地產開發商，本月遭穆迪、標普全球將其展望調降至負面，目前該公司有 29 億美元未償還債券，其中 4 億美元將於 11 月初到期贖回。該公司截至第二季現金和現金等價物為 17 億美元，負債為 230 億美元。

標普全球本月將其展望下修為負面，表示該公司可能會耗盡現金以讓投資人贖回大型離岸債券，屆時可能無法以合理的成本進行再融資。目前該公司有 16 億美元未償還債券，截至第一季現金和現金等價物總額為 4.42 億美元，而負債總額為 100 億美元。

惠譽 9 月初下調該公司評等，主因是一批債務將於 10 月到期，且再融資風險增加。標普則將鑫源評級下調至 CCC，展望為負面，隨後應公司要求撤回評等。目前該公司有 7.6 億美元未償還債券，去年第三季為止該公司現金為 11 億美元，負債為 65 億美元。

融信集團 (3301-HK)：評等 B2/B+/B (穆迪 / 惠譽 /S&P)

穆迪、惠譽和標普全球 9 月都下調該公司的評等。主要隱憂在於近年土地收購成本高，且地方政府限價令使公司獲利能力存在疑慮。目前該公司有 32 億美元未償還債券，截至今年第二季現金和現金等價物為 33 億美元，負債為 300 億美元。

(本文不開放合作夥伴轉載)