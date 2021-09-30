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銀價下探逾1年新低 逢低買進機會浮現？

鉅亨網編譯林薏禎
銀價下探逾1年新低 逢低買進機會浮現？ (圖：AFP)
銀價下探逾1年新低 逢低買進機會浮現？ (圖：AFP)
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白銀Reddit殖利率黃金

自 Reddit 鄉民年初齊力將白銀價格推升至 2013 年以來高位後，近來白銀走勢低迷。然而，隨著價格跌至 1 年新低，部分投資人似乎看見買進機會。

2020 年全年，白銀期貨漲逾 47%，且在 Reddit 鄉民號召下，白銀期貨今年 2 月一度衝破 30 美元關卡，寫下 2013 年以來新高，隨後價格震盪回落，9 月 29 日收盤價收每盎司 21.485 美元，創去年 7 月以來最低。

數據顯示，截至 9 月 29 日，白銀本季以 18% 的跌幅遠超黃金，後者跌幅僅不到 3%。

Kinesis Money 分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，相較之下，白銀的糟糕表現令人感到驚訝，他認為從長線來看，白銀價格依舊受到基本面因素支撐。

Metals Focus 今年 1 月發布報告預計，到了 2025 年底，白銀需求將自去年的 5100 萬盎司，攀升至約 8800 萬盎司。世界白銀協會 (Silver Institute) 則預計，今年全球白銀需求總量將增長 15%，至 10.3 億盎司。

De Casa 表示，這代表白銀已經越來越接近便宜貨。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 也認為，就目前來看，白銀的機會似乎優於黃金。

不過，他也警告投資人不應急著進場，尤其在 10 年期美債殖利率急遽走升的情況下，貴金屬將受到拖累，白銀和金價有機會繼續走低。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 也稱，普遍來說，白銀的終端需求有半數以上來自科技與工業，但投資帶來的資本流動仍是影響價格漲跌的因素，這代表白銀就像黃金一樣，也會面臨來自全球央行收緊政策所帶來的強烈阻力。

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