 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

IMD世界數位競爭力排名台灣首度進入前十 居全球第8名

鉅亨網記者劉韋廷 台北
IMD世界數位競爭力排名台灣首度進入前十，居全球第8名。(圖:AFP)
IMD世界數位競爭力排名台灣首度進入前十，居全球第8名。(圖:AFP)
Tag
國發會世界數位競爭力IMD台灣

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 今 (29) 日發布 2021 世界數位競爭力調查評比，國發會表示，台灣在全球 64 個主要國家及經濟體中排名第 8 名，較去年上升 3 名，是台灣首次進入前十名。

國發會指出，在本次調查評比中，台灣有 7 項細部指標晉升全球前 3 名，其中，全國平均總研發人力、行動寬頻用戶、資訊科技與媒體股票市場資本額占 GDP 比率等位居全球居冠，高等教育成就、研發占總支出的百分比、智慧型手機普及率、公司敏捷度也排在前 3 名中。

IMD 是以 3 大指標、9 項次指標、52 個細項指標作為評比標準，評估世界各國對適應、探索、充分運用數位轉變的能量與整備度，國發會表示，台灣今年在知識、科技、未來整備度等 3 大指標均有成長。

國發會說明，台灣今年知識指標排名上升 2 名至全球第 16 名，其中，全國平均總研發人力躍居全球之冠，也凸顯台灣持續培育高等教育、研發人才，此外，在就業金卡政策推動下，國外高技術人才、國際化經驗排名也均較去年大幅上升。

科技、未來整備度指標方面，台灣今年則各拿下第 2 名、第 7 名，較去年上升 3、1 個名次，國發會指出，反映政府近期持續推動國家數位轉型相關方案、強化科技量能與資通訊基礎建設，已見成效。

(圖:國發會)
(圖表: 國發會)
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow