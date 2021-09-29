IMD世界數位競爭力排名台灣首度進入前十 居全球第8名

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 今 (29) 日發布 2021 世界數位競爭力調查評比，國發會表示，台灣在全球 64 個主要國家及經濟體中排名第 8 名，較去年上升 3 名，是台灣首次進入前十名。

國發會指出，在本次調查評比中，台灣有 7 項細部指標晉升全球前 3 名，其中，全國平均總研發人力、行動寬頻用戶、資訊科技與媒體股票市場資本額占 GDP 比率等位居全球居冠，高等教育成就、研發占總支出的百分比、智慧型手機普及率、公司敏捷度也排在前 3 名中。

IMD 是以 3 大指標、9 項次指標、52 個細項指標作為評比標準，評估世界各國對適應、探索、充分運用數位轉變的能量與整備度，國發會表示，台灣今年在知識、科技、未來整備度等 3 大指標均有成長。

國發會說明，台灣今年知識指標排名上升 2 名至全球第 16 名，其中，全國平均總研發人力躍居全球之冠，也凸顯台灣持續培育高等教育、研發人才，此外，在就業金卡政策推動下，國外高技術人才、國際化經驗排名也均較去年大幅上升。

科技、未來整備度指標方面，台灣今年則各拿下第 2 名、第 7 名，較去年上升 3、1 個名次，國發會指出，反映政府近期持續推動國家數位轉型相關方案、強化科技量能與資通訊基礎建設，已見成效。