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龔明鑫：台加入CPTPP資格超過5成 基本工資調幅可望擴大

鉅亨網記者劉韋廷 台北
國發會主委龔明鑫：台加入CPTPP資格超過5成，基本工資調幅可望擴大。(鉅亨網資料照)
國發會主委龔明鑫：台加入CPTPP資格超過5成，基本工資調幅可望擴大。(鉅亨網資料照)
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國發會龔明鑫CPTPP基本工資

國發會主委龔明鑫今 (29) 日接受廣播節目專訪，面對台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，認為台灣申請資格條件已超過 50%；另外，國內近期將召開基本工資審議委員會，在考量國內經濟成長下，預期今年薪資調漲幅度將比往年大，部分受疫情影響的內需產業，規劃會由政府承擔、吸收。

國發會日前評估台灣加入 CPTPP 後，將為台灣經濟成長率增加 2%，不過中國搶先遞出加入申請，對此，龔明鑫指出，台灣很早就表達參與 CPTPP 意願，近年持續按照既定計畫腳步，與各會員國溝通協調，也評估目前台灣加入資格條件已超過 50%。

對於中國同樣遞交加入申請，龔明鑫認為，CPTPP 與 RECP 不同，依中國目前的經濟結構、法律規範、市場開放狀況，均與 CPTPP 要求有一定落差，直言中國此時申請相當奇怪。

龔明鑫進一步指出，台灣近年除積極推動台商回台投資外，在對外布局方面，就是鎖定加入 CPTPP、擴大新南向布局、開拓中東歐國家合作等，下月底也將籌組經貿投資考察團，率隊出訪斯洛伐克、捷克、立陶宛等三國。

另一方面，各界高度關注基本工資調漲議題，龔明鑫回應，具體結果仍由審議會決議說明，不過依今年經濟成長率上看 6%，今年調升幅度可望較往年增加，但考量部分內需型產業受疫情衝擊，政府也會提出配套，由政府承擔額外負擔。

龔明鑫也說，行政院長指示國內經濟成長果實將與國人分享，因此規劃有三箭，包含振興五倍券、基層勞工 (基本工資調漲)、公務人員加薪等。

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