IMD世界競爭力排名 台灣居全球第8名 創2013年來最佳表現

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 今 (17) 日公布 2021 年 IMD 世界競爭力年報，台灣因在防疫、創新、數位化、社會福利、凝聚力等指標中表現亮眼，在全球 64 個受評比國家中排名第 8 名，較 2020 年進步 3 名，創下 2013 年以來最佳表現，與鄰近國家相比，僅次於新加坡、香港。

以人口超過 2000 萬人的 29 個經濟體做為排名，台灣今年高居第 1，較去年進步 2 名，超越美國、加拿大。

台灣今年四大類指標全數成長，在經濟表現、政府效能、企業效能與基礎建設，分別為全球第 6 名、第 8 名、第 7 名、第 14 名，其中，經濟表現因防疫有成，加上去年經濟成長率高達 3.1%，帶動整體排名提升。

從 20 項中項評比項目進一步觀察，國發會表示，共有 15 項較去年進步，其中國內經濟、財政情勢、經營管理、行為態度及價值觀分別拿到第 3、4、7、8 名；細項指標中，包含人均 GDP 實質成長率、4G 及 5G 行動寬頻占手機市場比例、每千人研發人力均名列前茅。

國發會副主委高仙桂表示，IMD 今年從評比結果也點出四大關鍵，包含政府企業因應靈活度、數位化創新能量、紓困救助社會福利制度、社會凝聚力等，皆是能在疫情中脫穎而出的關鍵，不過今年台灣在基本建設、技術建設排名略有下滑，也反映出台灣缺水缺電、少子化危機，仍待進一步改善。

展望未來，國發會表示，台灣今年在 IMD 世界競爭力評比佳績是各界努力與成功防疫成果，面對新一波疫情，將全力協助企業與家庭度過難關，並把握數位科技優勢、全球供應鏈重組契機，持續提升整體競爭力。