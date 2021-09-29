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中壽暑期實習計畫 助學子體驗後疫時代職場模式

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
中壽暑期實習計畫  助學子體驗後疫時代職場模式。（圖：中國人壽提供）
中壽暑期實習計畫  助學子體驗後疫時代職場模式。（圖：中國人壽提供）
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中壽暑期實習中國人壽

新冠疫情持績嚴峻，許多企業今年選擇停辦最受學子期盼的暑期實習計劃，疫情改變了生活及工作模式，中國人壽 (2823-TW) 在兼顧防疫及培育青年學子不間斷的考量下，持續規劃辦理暑期實習計劃，以能夠進行居家辦公的業務為主，實習生也配合公司防疫規範，採 A、B 班分流上班及居家辦公，體驗兩種不同的工作形式。

中壽表示，隨著疫情變化，分流、居家辦公可能會成為常態，藉由 1.5 個月的實習，除了連結所學與實務，更能夠幫助學子提早適應後疫時代的工作模式，提昇未來職場競爭力。

中壽今年暑期實習計劃，提供的工作項目包括：數據資料分析、建模等專案作業、報表管理作業、投資商品研究與分析、業務轉型、客服流程效率提升等專案，採遠端及分流實地辦公結合的方式，讓學習及實作應用零距離。

此外，參與志工服務是每年中壽暑期實習計劃的重頭戲之一，希望實習生透過社會參與、付出及關懷培養同理心，然而今年碰上疫情，為避免接觸增加感染風險，也特別安排線上志工活動，以遠距視訊說故事及導讀的方式，陪伴弱勢小朋友。

由於實習生分流上班，他們必須先以視訊會議討論及分工，事先彩排好幾次、測試設備的穩定度，就為了給孩子們一個難忘的回憶。有些實習生過往沒有志工活動經驗，難免比較緊張，所幸活動開始後，看到孩子們專注聆聽故事時臉上的笑容、真誠的互動回應，透過螢幕仍能感受到彼此交流的那份溫度，先前的緊張一掃而空，轉化為助人帶來的喜悅。

中壽實習生強調，今年因疫情關係，業界提供實習的機會大幅減少，而中壽仍持續舉辦暑期實習計劃，還用心安排規劃了線上志工活動，讓他們在專業職能、職場體驗、工作態度、社會參與甚至是協同合作及創新思維，都有滿滿的收獲，對自己未來職涯方向有了更清楚的認識與了解。

近年來，中國人壽目標之一就是擁抱創新和人才，為客戶、員工、股東和社會，提供永續的金融解決方案，不僅展現創業家精神，也期盼成為求職者首選的雇主，因此提供多元優質且具發展空間的工作機會，以完整的員工福利及發展地圖，打造完善的人才供應鏈。

此外，中國人壽持續推動創新，已連續兩年榮獲保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards）的「年度數位創新獎」及「年度保險創新獎」雙獎肯定；同時，今年為連續三年獲金管會公布之「公平待客原則評核結果」壽險業排行前 20% 肯定，成為以客戶為中心，國內最值得信賴的保險公司。

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