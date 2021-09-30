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〈台股盤前要聞〉大立光法說聚焦三議題、吳敏求樂觀看明年記憶體 今日必看財經新聞

鉅亨網新聞中心
台股盤前要聞。(圖：AFP)
台股盤前要聞。(圖：AFP)
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台股外資旺宏半導體設備ASML記憶體恒大大立光車用吳敏求

關注盤前要聞重點，大立光法說會 10 月 7 日登場，市場聚焦三大議題，包括下半年營收表現、車用光學進展及手機高階鏡頭開發；旺宏董事長吳敏求談及外資降評議題，他重申自己就是業內人士，一定更加專業，明年展望仍樂觀看待。以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

大立光 10/7 開法說 法人關注車用市場等三大焦點

蘋果供應鏈光學元件廠大立光 (3008-TW) 將在 10 月 7 日召開法說會，將公布第三季獲利及第四季展望，法人將關注三大重點，包含下半年營收能否持續回升，進一步提高獲利，還有車用光學市場應用進展，以及手機客戶高階鏡頭開發進展。閱讀全文...

吳敏求：在記憶體產業比外資專業很多 明年樂觀看待

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求昨 (29) 日再度重申，在記憶體產業，自己是外界俗稱的業內人士，一定比外資、分析師專業很多，對明年展望仍樂觀看待。閱讀全文...

ASML 調升長期財務展望 看好設備訂單動能

週三 (29 日) 召開投資人會議前夕，荷蘭半導體設備廠艾司摩爾 (ASML-US) 宣布調升長期財務展望，看好未來 10 年的設備訂單強勁增長。閱讀全文...

政府舉債挨批 財長：今年還債規模上看千億元

政府舉債近來被外界高度關切，財政部長蘇建榮昨 (29) 日受訪時說，目前我國財政韌性良好，今年實質還本超過 850 億元，甚至有機會上看 1000 億元規模。閱讀全文...

【郭恭克專欄】全球物價持續上升階段 嚴控持股比例、寧缺勿濫

受中國恒大地產破產危機衝擊，香港恒生指數、國企指數 9 月中旬延續 6 月下旬以來跌勢，造成國際股市短期驚慌，但經美國聯準會安撫市場表明恒大危機對美國金融面影響輕微，中國官方宣示介入管控恒大地產危機，全球股市得以迅速回穩。投資人應嚴控持股比例、寧缺勿濫，當優質投資標的越來越難尋時，應斷然降低持股，保持觀望。閱讀全文...

IMD 世界數位競爭力排名台灣首度進入前十 居全球第 8 名 

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 昨 (29) 日發布 2021 世界數位競爭力調查評比，國發會表示，台灣在全球 64 個主要國家及經濟體中排名第 8 名，較去年上升 3 名，是台灣首次進入前十名。閱讀全文...

鴻海工業富聯全球專利近 5000 件 5G 領域年增 7 成

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (601138-CH) 首次公佈專利佈局成果，目前在全球 13 個國家地區，專利數量達到 4966 件，其中在 5G 相關領域的專利申請年增長率超過 70%。閱讀全文...

 

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