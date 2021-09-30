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〈能源盤後〉美原油庫存8週來首升 美元登1年來最高 原油震盪收挫

鉅亨網編譯許家華
〈能源盤後〉美原油庫存8週來首升 美元登1年來最高 原油震盪收挫 (圖片:AFP)
〈能源盤後〉美原油庫存8週來首升 美元登1年來最高 原油震盪收挫 (圖片:AFP)
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OPEC能源石油汽油原油天然氣

週三 (29 日) 交易，原油期貨價格在震盪交易中收低，係因 EIA 數據顯示，美國原油庫存 8 週來首次攀升，且美元指數上升至約莫 1 年來最高水準。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，從數據的角度來看，「每年這時候，我們通常會看到原油供應量增加。」

他表示，石油市場也面臨壓力，「因為美元在過去幾天表現出相當不錯的強勢，對美元計價的原油價格構成壓力。」ICE 美元指數上升 0.6% 至 94.329，創近一年高點。

「美國石油產量已經攀升，但回升速度仍來不及舒緩供應緊繃的擔憂。」Flynn 說。

  • 11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 46 美分或 0.6%，收每桶 74.83 美元。 
  • 11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 45 美分或近 0.6%，收每桶 78.64 美元，該期貨週四收盤屆期。
  • 12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 26 美分或 0.3%，收每桶 78.09 美元，這是交易最活躍的原油期貨。

WTI 和 Brent 最近月原油期貨價格週一收在 2018 年 10 月以來最高水準。

EIA 報告

美國上週 (9/24 止) 原油庫存增加 460 萬桶，與分析師預期大相逕庭，且此前連續 7 週庫存下降。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週美國原油庫存下降 450 萬桶。但產業組織 API 週二稍晚公布，上週美國原油庫存增加約 410 萬桶。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，這些數據顯示出，幾週前襲擊墨西哥灣並破壞該地區能源生產的颶風衝擊正在減弱。

此外，EIA 也公布上週汽油庫存增加 20 萬桶、蒸餾油庫存增加 40 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週 (9/24 止) 汽油庫存約增加 70 萬桶、蒸餾油庫存下降約 220 萬桶。

API 週二稍晚公布，上週美國汽油庫存約增加 360 萬桶、蒸餾油庫存約增加 250 萬桶。

「大眾越來越擔心汽油和蒸餾油這類石油產品遠低於正常水準，令人不安。煉油廠真的必須加快速度以滿足需求，我認為這給了石油出價空間。」

EIA 也公布，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存當週小幅增加 20 萬桶，美國石油總產量也增加了 50 萬桶，達到每日 1110 萬桶。

儘管如此，根據 EIA 的數據，美國原油庫存為 4.185 億桶，比每年此時的 5 年均線還約莫少了 7%。

「石油和產品的整體基本面極為看漲，因為全球幾乎所有能源的供應都吃緊。由於全球因 Delta 病毒而實施的封鎖限制近期正在解除，石油產品和能源的需求正在上升。」

其他能源商品交易
  • 10 月交割的汽油期貨價格上升 1.2% ，收近每加侖 2.229 美元，該期貨於週四收盤屆期。
  • 10 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.8%，收每加侖 2.308 美元，該期貨於週四收盤屆期。
  • 11 月交割的天然氣期貨價格大跌 6.9%，收每百萬 Btu 5.477 美元

天然氣期貨價格週二登上 2014 年 2 月以來最高水準，係因冬季取暖需求將至，但美國供應緊繃。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週 (9/24 止) 美國天然氣庫存增加 870 億立方英呎，高於 5 年均線 (增加 720 億立方英呎)。

OPEC+ 預計下週一召開會議，討論石油生產計劃並審視能源前景。

《路透社》週三援引消息人士的評論稱，儘管 Brent 原油價格近期攀升至高於每桶 80 美元的高點，但 OPEC + 仍可能維持目前計畫，即 11 月產量仍增加 40 萬桶 / 日的計畫。

OPEC+ 9 月初曾同意維持 7 月協議，自 8 月起每月總產量增加 40 萬桶 / 日，最終以取消去年實施的減產措施為目標。

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