〈能源盤後〉中國下令建立儲備 激勵原油 WTI連6季收漲

週四 (30 日) 交易，原油期貨價格收高，讓 WTI 原油連續第六季上漲，因報導稱中國要求國營能源公司建立儲備以滿足冬季電力需求後，交易者押注原油需求增加。

據《彭博社》報導， 中國國務院副總理韓正要求大型國營能源公司不惜一切代價確保冬季供應。價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「這可能會顛覆原油市場。」

他指出，上週美國原油產量反彈至每日 1100 萬桶，已令 WTI 原油價格承壓。天氣預報 10 月較過去典型情況更溫暖，此點也緩解了供應緊繃的局面。

Flynn 表示：「現在中國意識到，煤炭短缺引起的能源危機可能衝擊經濟的各個方面。」中國飽受限電之苦，部分原因就是煤炭和天然氣的價格高昂所致。

「他們必須使用替代能源來維持光亮，能源方式強制從煤炭切換轉向更多石油，因為於煤炭和天然氣短缺，所以石油需求將上升。」

「美國可能是受益者，因為他們對全球其他市場的價格有折扣。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 20 美分或 0.3%，收每桶 75.03 美元，盤中低點曾觸及 73.14 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 12 美分或近 0.2%，收每桶 78.52 美元，該期貨週四收盤屆期。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 22 美分或 0.3%，收每桶 78.31 美元，這是交易最活躍的原油期貨。

WTI 原油本月上漲 9.5%、本季上漲 2.1%，為連續第六季收高；Brent 原油本月上漲 7.6%、本季上漲 4.5%。

在《彭博社》報導之前，油價一直走低，因為 EIA 週三公布上週美國原油庫存增加 460 萬桶，為 8 週來首次上升。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 週四表示：「儘管供應增加，過去幾週大規模原油消耗的整體趨勢，還是讓美國儲備水準夠低，因此提到美國陸上原油庫存，市場仍普遍存有看漲情緒。」

10 月交割的汽油期貨價格上升 1.1% ，收近每加侖 2.254 美元，本月下跌 1.3%，但本季收高 0.4%，該期貨於週四收盤屆期。

10 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.5%，收每加侖 2.342 美元，本月上漲 9.9%，本季收高 10%，該期貨於週四收盤屆期。

戰略能源與經濟研究總裁 Michael Lynch 指出，過去因為煤炭供應量不足而引起的電力短缺都會導向採購石油，然而，OPEC + 下週一將召開會議，可以很「輕易地」提高石油產量。

市場普遍預期 OPEC + 維持目前每月逐步增產 40 萬桶 / 日的計畫，但《路透社》週四報導，OPEC + 正考慮向全球市場出售更多石油。

全球經濟復甦也出現面臨挑戰的跡象，這也可能影響 OPEC 的想法，例如全球最大能源進口國──中國，其商業活動正在放緩。中國國家統計局週四表示，9 月份中國製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 49.6。

其他能源商品交易

11 月交割的天然氣期貨價格大漲 7.1%，收每百萬 Btu 5.867 美元，再創 2014 年 2 月以來高點，本月迄今上漲 34%，本季收高近 61%。

EIA 週四公布，上週 (9/14 止) 天然氣國內供應量增加 880 億立方英呎，與分析師預期相差不遠。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週 (9/24 止) 美國天然氣庫存增加 870 億立方英呎，高於 5 年均線 (增加 720 億立方英呎)。