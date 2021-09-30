DTC眼鏡新創公司Warby Parker直接上市 市值突破60億美元

採「DTC」模式營運的眼鏡新創公司 Warby Parker (WRBY-US) 周三（29 日）直接上市，掛牌首日行情亮麗，收盤大漲 36%，市值超過 60 億美元。

Warby Parker 以「WRBY」代碼上市，開盤價報每股 54.05 美元，較參考價每股 40 美元漲逾 30%，終場收在每股 54.49 美元，按已發行股票計算，市值 61 億美元。

Warby Parker 上市測試投資人對「DTC」（直接面對消費者，Direct to consumer）的興趣，這是一種省略中間經銷商或銷售平台，讓消費者直接購買的商業模式。

Warby Parker 為本周第二例直接上市，另一例是數據分析商 Amplitude(AMPL-US)，周二交易首日上漲 9.6%。

直接上市管道近來受到青睞，Spotify、Roblox、Coinbase 等公司也跳過傳統首次公開募股（ IPO）採直接上市。直接上市的股票開盤價完全取決於市場的需求，並受市場波動的影響，且上市後現有投資人可隨時出售股票，沒有類似 IPO 的閉鎖期。

Warby Parker 聯合創辦人兼執行長 Dave Gilboa 受訪時說：「我們在這一龐大領域市場占比還不到 1%，未來幾年公司營收與獲利將會有巨大成長。我們有很多機會能擴大實體零售與電商業務。」

Warby Parker 提交給美國證券交易委員會（SEC）的數據顯示，截至 2020 年 12 月 31 日的會計年度，淨收入從 2019 年的 3.705 億美元成長至 3.937 億美元，不過淨損擴大至 5,590 萬美元。

該公司今年上半年一直處虧損狀態，截至 6 月 30 日的過去 6 個月，營收報 2.71 億美元，淨損 730 萬美元。

Warby Parker 近來最大的投資是增設實體店面，該公司計畫在 2021 會計年度結束前增設 30 至 35 家新店，使其總店數達到 155 至 160 家，有助推升營收成長，不過並未透露預計在何時轉盈。

Warby Parker 預估截至 9 月 30 日的第三季淨營收將介於 1.31 億美元至 1.331 美元之間，較去年同期成長 26% 至 28%，預計 2021 全年度營收介在 5.32 億美元至 5.37 億美元之間，2022 會計年度全年淨營收將成長 25%。

根據該公司提交的文件，最大投資人包括 Tiger Global Management、T. Rowe Price、General Catalyst、D1 Capital Partners、Durable Capital。