盤前財經大事搶先讀2021年09月30日

今日操盤前瞻

中國 9 月財新製造業 PMI

美國第二季 GDP、上周初領失業金人數

法說會：永豐金、鈊象、合一、松翰、巨大、億豐等

美歐宣布聯手解決晶片短缺、科技問題 試圖牽制中國力量

美國和歐盟周三 (29 日) 在貿易與科技委員會 (TTC) 首次會議後發布聯合聲明，同意將共同制定關鍵科技的規則和標準，協調出處理關鍵貿易問題的方法，且將聯手提升半導體供應鏈，並致力於強化新興技術競爭力。閱讀全文...

鮑爾：美經濟前景高度不確定 供應鏈問題沒有好轉

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (29 日) 表示，美國經濟前景高度不確定，而令人沮喪的是供應鏈問題並沒有好轉，預計將持續到 2022 年。閱讀全文...

恒大傳二度跳票 部分海外投資人未收到利息

《路透社》週三 (29 日) 報導，恒大再度傳出跳票，又有一筆 4,750 萬美元的境外債券利息於週三到期，但目前部分恒大美元債券持有人沒收到利息款項。閱讀全文...

大立光 10/7 開法說 法人關注車用市場等三大焦點

蘋果供應鏈光學元件廠大立光 (3008-TW) 將在 10 月 7 日召開法說會，將公布第三季獲利及第四季展望，法人將關注三大重點，包含下半年營收能否持續回升，進一步提高獲利，還有車用光學市場應用進展，以及手機客戶高階鏡頭開發進展。閱讀全文...

吳敏求：在記憶體產業比外資專業很多 明年樂觀看待

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求昨 (29) 日再度重申，在記憶體產業，自己是外界俗稱的業內人士，一定比外資、分析師專業很多，對明年展望仍樂觀看待。閱讀全文...

ASML 調升長期財務展望 看好設備訂單動能

週三 (29 日) 召開投資人會議前夕，荷蘭半導體設備廠艾司摩爾 (ASML-US) 宣布調升長期財務展望，看好未來 10 年的設備訂單強勁增長。閱讀全文...

政府舉債挨批 財長：今年還債規模上看千億元

政府舉債近來被外界高度關切，財政部長蘇建榮昨 (29) 日受訪時說，目前我國財政韌性良好，今年實質還本超過 850 億元，甚至有機會上看 1000 億元規模。閱讀全文...

【郭恭克專欄】全球物價持續上升階段 嚴控持股比例、寧缺勿濫

受中國恒大地產破產危機衝擊，香港恒生指數、國企指數 9 月中旬延續 6 月下旬以來跌勢，造成國際股市短期驚慌，但經美國聯準會安撫市場表明恒大危機對美國金融面影響輕微，中國官方宣示介入管控恒大地產危機，全球股市得以迅速回穩。投資人應嚴控持股比例、寧缺勿濫，當優質投資標的越來越難尋時，應斷然降低持股，保持觀望。閱讀全文...