 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

盤前財經大事搶先讀2021年09月30日

鉅亨網新聞中心
盤前財經大事搶先讀2021年09月30日
盤前財經大事搶先讀2021年09月30日
Tag
台股台股盤前恒大危機大立光法說ASML記憶體供應鏈
今日操盤前瞻

中國 9 月財新製造業 PMI

美國第二季 GDP、上周初領失業金人數

法說會：永豐金、鈊象、合一、松翰、巨大、億豐等

美歐宣布聯手解決晶片短缺、科技問題 試圖牽制中國力量

美國和歐盟周三 (29 日) 在貿易與科技委員會 (TTC) 首次會議後發布聯合聲明，同意將共同制定關鍵科技的規則和標準，協調出處理關鍵貿易問題的方法，且將聯手提升半導體供應鏈，並致力於強化新興技術競爭力。閱讀全文...

鮑爾：美經濟前景高度不確定 供應鏈問題沒有好轉

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (29 日) 表示，美國經濟前景高度不確定，而令人沮喪的是供應鏈問題並沒有好轉，預計將持續到 2022 年。閱讀全文...

恒大傳二度跳票 部分海外投資人未收到利息

《路透社》週三 (29 日) 報導，恒大再度傳出跳票，又有一筆 4,750 萬美元的境外債券利息於週三到期，但目前部分恒大美元債券持有人沒收到利息款項。閱讀全文...

大立光 10/7 開法說 法人關注車用市場等三大焦點

蘋果供應鏈光學元件廠大立光 (3008-TW) 將在 10 月 7 日召開法說會，將公布第三季獲利及第四季展望，法人將關注三大重點，包含下半年營收能否持續回升，進一步提高獲利，還有車用光學市場應用進展，以及手機客戶高階鏡頭開發進展。閱讀全文...

吳敏求：在記憶體產業比外資專業很多 明年樂觀看待

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求昨 (29) 日再度重申，在記憶體產業，自己是外界俗稱的業內人士，一定比外資、分析師專業很多，對明年展望仍樂觀看待。閱讀全文...

ASML 調升長期財務展望 看好設備訂單動能

週三 (29 日) 召開投資人會議前夕，荷蘭半導體設備廠艾司摩爾 (ASML-US) 宣布調升長期財務展望，看好未來 10 年的設備訂單強勁增長。閱讀全文...

政府舉債挨批 財長：今年還債規模上看千億元

政府舉債近來被外界高度關切，財政部長蘇建榮昨 (29) 日受訪時說，目前我國財政韌性良好，今年實質還本超過 850 億元，甚至有機會上看 1000 億元規模。閱讀全文...

【郭恭克專欄】全球物價持續上升階段 嚴控持股比例、寧缺勿濫

受中國恒大地產破產危機衝擊，香港恒生指數、國企指數 9 月中旬延續 6 月下旬以來跌勢，造成國際股市短期驚慌，但經美國聯準會安撫市場表明恒大危機對美國金融面影響輕微，中國官方宣示介入管控恒大地產危機，全球股市得以迅速回穩。投資人應嚴控持股比例、寧缺勿濫，當優質投資標的越來越難尋時，應斷然降低持股，保持觀望。閱讀全文...

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
旺宏2337永豐金2890大立光3008
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞