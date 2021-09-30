上櫃市場債券、ETF、ETN 對中國恒大集團零曝險

中國恒大集團再度傳出跳票危機，櫃買中心今 (30) 日表示，上櫃市場包括國際債券、債券 ETF 投資成分債券及 ETN 指數連結成分股票，對於中國恒大集團的股債投資均零曝險。

櫃買中心指出，截至今年 9 月底，國際債券流通在外屬於中國註冊法人發行的債券共 9 檔，總計人民幣 60 億元，占國際債券總流通在外餘額的 0.48%，其中屬大陸地區政策性銀行、國有銀行、股份制銀行及該等銀行的海外分行或子行者有 8 檔，另 1 檔為台灣金融機構於大陸地區設立之子行所發行，目前並未開放中國非銀行業來台發行國際債券。

櫃買中心表示，目前上櫃債券 ETF 共有 90 檔，投資標的地區為中國者計有 12 檔，其中 11 檔限定投資中國國債或中國政策性金融債券，另 1 檔投資中國美元投資等級債券，經查，該檔 ETF 未持有中國恒大集團相關公司的債券。

此外，上櫃 ETN 目前共有 15 檔，其中 4 檔的標的指數含有大陸地區公司的股票，經查，也都未持有中國恒大集團相關公司的股票。

雖然恒大解決了 23 日到期國內債券利息，但卻錯過 8350 萬美元境外債券利息的支付期限，29 日) 恒大付息 4750 萬美元境外債券利息期限已屆，部分美元債券持有人也尚未收到利息款項。