美暴雨侵襲產地棉價飆漲 南紡雙利多營運將顯著回升

美國多地受暴雨侵襲，第二大棉花產地喬治亞州等地也到影響，由於正值棉花收成季，棉花期貨再度走強，棉紡廠南紡 (1440-TW) 將成為主要受惠者，總經理王立範今 (29) 日指出，看好目前在下游復工帶動下，強勁的剛性需求將持續支撐棉花價格，公司稼動率也逐步回升，加上低價原料庫存，11 月起營運將顯著彈升。

外電報導，美國在過去 48 小時，第二大棉花生產地喬治亞州西南部也受到嚴重衝擊，阿拉巴馬州以及佛羅里達州的南部也受到暴雨影響，而現在正逢棉花收成高峰期，市場擔憂暴雨將棉花供給因此吃緊。

紐約棉花期貨也再次發動攻勢，周四上漲 2.75%，來到每磅 1.13 美元，分析師普遍看好在強勁的需求、供給吃緊帶動下，棉花期貨後續將突破 10 月初的前高，衝到每磅 1.3 美元的高價。

王立範直言，棉花報價上漲，更多的是剛性需求，無論是中國擴大美國棉花進口，或是越南紡織復工，都為棉花價格帶來強勁的支撐力道。

王立範進一步指出，目前公司低價棉花原料庫存約 6-7 個月，棉花上漲趨勢不變將因此受惠；且在生產端方面，目前越南廠稼動率回升至 65%，預計 11 月到 8 成，年底可望滿載，11 月起就可望看到營收獲利出現顯著的彈升。