〈焦點股〉SiC供應鏈強強滾 穩懋噴漲停、漢磊創天價

原名科銳 (Cree) 的碳化矽大廠 Wolfspeed (WOLF-US) 財報報佳音，周四股價飆漲 33%，激勵台股多檔布局碳化矽大廠今 (29) 日表現，穩懋 (3105-TW) 強登漲停價 357.5 元，一舉收復年線，並創波段新高，SiC 功率元件廠漢磊 (3707-TW) 大漲逾半根停板，改寫新天價，相關供應鏈強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、嘉晶 (3016-TW) 等漲勢也不俗。

Wolfspeed 盤後公布 2022 會計年度第一季營收 1.566 億美元，季增 7%，年增 36%，非一般公認會計原則 (Non-GAAP) 稀釋後每股虧損 0.21 美元，優於去年同期的虧損 0.24 美元，財測同樣優預期，明年可望讓全球最大 SiC 晶圓廠上線。

漢磊為國內唯一同時具備碳化矽 (SiC) 及氮化鎵 (GaN) 生產能力的廠商，9 月自結稅後純益 4300 萬元，單月就賺贏今年第二季 4091 萬元，每股純益 0.13 元，法人看好，全年可望中止連 2 年虧損。

漢磊今天獲得買盤青睞，放量大漲逾 9%，最高衝上 155.5 元，創盤中歷史新高，午盤漲幅收斂至 5% 左右，成交量也放大至 6.7 萬張以上，較前一交易日翻倍。同集團的磊晶廠嘉晶早盤也一度上漲近 5%，企圖挑戰百元關卡。

穩懋第三季成績單亮眼，毛利率超出預期，每股純益達 3.67 元，法說會上更釋出樂觀展望，預估第四季產能利用率持續往上，營收將季增 4-6%、毛利率則落在 37-39% 延續第三季水準，激勵今天股價跳空漲停，達 357.5 元，成功站上年線，午盤成交量能爆出逾 2.1 萬張。

SiC 封裝、模組相關供應鏈朋程一度攻上漲停板，達 266.5 元，強茂盤中同步勁揚 8%，最高來到 116.5 元。

