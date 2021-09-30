〈商品報價〉BCI飆升8%衝破9000點 帶動BDI漲逾4%

大宗商品交易熱絡，散裝運價周三 (29 日) 全面走揚，海岬型運費指數 (BCI) 飆升 8.36%，一舉衝破 9000 點，日租金挺進 7 萬美元，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 上漲 235 點，或 4.74% 至 5197 點。

波羅的海航運公會 (BIMCO) 首席分析師 Peter Sand 指出，乾散貨旺季與中國港口堵塞，至少將使現貨運費保持高檔至 2021 年年底。

Sand 還表示，鐵礦砂現貨出口量不斷增加，是散裝運價的主要推動力，特別是海岬型船市場，因為巴西與澳洲的鐵礦砂出口，占海岬型船需求的最大比重。

海岬型運費指數 (BCI) 竄升 696 點、站上 9018 點，漲幅達 8.36%；平均日租金大增 5773 美元至 74786 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 7 點，或 0.17% 至 4037 點；平均日租金增加 64 美元至 36335 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 6 點，或 0.18% 至 3379 點。

鐵礦砂部分，天津港鐵礦石進口價上漲 2.14% 至 114.8 美元；連續月紐約鐵礦石反彈 5.08% 至 120.05 美元。