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散裝船運能吃緊 大宗商品運費恐續飆

鉅亨網編譯段智恆
散裝船運能吃緊 大宗商品運費恐續飆 (圖片：AFP)
散裝船運能吃緊 大宗商品運費恐續飆 (圖片：AFP)
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Genco航運費用大宗商品貨櫃貨櫃船散裝船

美國乾散貨運輸公司 Genco Shipping & Trading(GNK-US) 表示，在缺乏足夠船舶的情況下，散裝船運費用恐繼續飆升。

Drewry Shipping 數據顯示，製成品現貨運價已連 20 周飆升，較過去 5 年的季節性平均值高出 731%。

Genco Shipping & Trading 執行長 John Wobensmith 表示，今年運價大幅上漲，在船舶數量有限，且難以滿足貨運需求的情況下，未來幾年可能出現類似周期。

(圖：Bloomberg)
(圖：Bloomberg)

他稱：「當利用率達到一定程度時，運價會開始呈拋物線走勢，而我們正接近這種狀態。」

隨著各國經濟從新冠疫情中逐漸復甦，供應鏈困境與貿易成長使運能吃緊，帶動運價攀升，考慮到全球約八成商品流動仰賴船運，因此運能吃緊也牽動各國經濟。

此外，含鐵礦砂、煤炭、穀物、鋼鐵與木材在內，每年有超過 50 億噸乾散貨在市場流動，乾散貨運量激增將連帶影響負責加工作業的產業鏈中游。

Wobensmith 表示，目前散裝船仍供不應求，由於船廠訂單多以貨櫃船為主，預計散裝船供應將在未來數年保持低迷。

海岬型散裝船運價周一 (13 日) 創下 2008 年來最大單日漲幅，平均日租金達每艘 52,908 美元

目前 Genco Shipping & Trading 獲利水準仍遠低於 2008 年高點，當時單日獲利逾 20 萬美元，Wobensmith 認為，雖然短期內無法達到先前的獲利水平，預計隨著季節性需求下滑，情況將於明年初趨穩。

(本篇文章不提供合作夥伴轉載)

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