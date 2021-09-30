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中國9月製造業PMI降至49.6 低於榮枯線 但非製造業回到擴張區間

鉅亨網編譯陳達誠
中國9月製造業PMI降至49.6 低於榮枯線 不如預期 非製造業回到擴張區間 (圖片：AFP)
中國9月製造業PMI降至49.6 低於榮枯線 不如預期 非製造業回到擴張區間 (圖片：AFP)
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中國PMI製造業原物料訂單

中國統計局週四 (30 日) 公布 9 月份製造業 PMI 報 49.6，不僅降至榮枯線以下，也是今年新低，低於市場預測 50 和前期的 50.1。不過非製造業商務活動指數為 53.2，比 8 月高出 5.7 個百分點，再度回到擴張區間。

資料來源: 中國統計局
資料來源: 中國統計局

製造業 PMI

中國統計局表示，從企業規模來看，大型企業 PMI 為 50.4，比上個月微升 0.1 個百分點；中型企業 PMI 為 49.7，比上個月下降 1.5 個百分點；小型企業 PMI 為 47.5，比上個月下降 0.7 個百分點。

從分類指數來看，組成製造業 PMI 的 5 大分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於榮枯線。其中，新訂單指數連續兩個月落在收縮區間，反映製造業生產活動和市場需求整體放緩。

  • 生產指數為 49.5，比上個月下滑 1.4 個百分點，為年內低點。
  • 新訂單指數為 49.3，比上個月下降 0.3 個百分點，為年內低點。
  • 原物料庫存指數為 48.2，比上個月上揚 0.5，但仍低於榮枯線。
  • 從業人員指數為 49.0，比上個月下降 0.6。
  • 供應商配送時間指數為 48.1，比上個月回升 0.1。

非製造業 PMI

從分類指數來看，組成非製造業 PMI 的 5 大分類指數中，投入品價格指數、銷售價格指數、業務活動預期指數高於榮枯線，新訂單指數和從業人員指數低於榮枯線。

  • 新訂單指數為 49.0，比上個月回升 6.8 個百分點。
  • 投入品價格指數為 53.5，比上個月上升 2.2 個百分點。
  • 銷售價格指數為 50.5，比上個月上升 1.2 個百分點。
  • 從業人員指數為 47.8，比上個月上升 0.8 個百分點。
  • 業務活動預期指數為 59.1，比上個月上升 1.7 個百分點。
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