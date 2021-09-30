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9月財新中國製造業PMI報50 站上榮枯線 為17個月來次低

鉅亨網編譯陳達誠
9月財新中國製造業PMI報50 站上榮枯線 為17個月來次低 (圖片：AFP)
9月財新中國製造業PMI報50 站上榮枯線 為17個月來次低 (圖片：AFP)
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中國製造業PMI財新9月原物料訂單

週四 (30 日) 財新公布最新數據，9 月中國製造業 PMI 報 50、落於榮枯線上，為 17 個月來次低。而中國統計局所公布的 9 月製造業 PMI 為 49.6，較上個月下降 0.5 個百分點，也是自 2020 年 3 月以來首度落到收縮區間。

資料來源: 財新
資料來源: 財新

9 月製造業供給持續收縮，需求邊際改善。由於疫情局部反覆、加上原物料供給不足，製造業生產指數連續 2 個月落在收縮區間，降幅稍有收窄。新訂單指數是近 3 個月來首次處於擴張區間，銷量上揚的企業普遍反映客戶數量有所增長。就類別來看，中間品項與投資品項的新訂單恢復增長，不過消費品需求萎縮，內需仍在分化當中。

外需仍相對薄弱。9 月新出口訂單指數連續 2 個月落在收縮區間，收縮率也較前月微幅惡化。受訪企業普遍認為，海外疫情惡化加上航運困難、都導致出口銷售受挫。

由於供給放緩，因此需求擴張幅度有限，9 月就業指數也仍在收縮區間下降。僱用規模調整，主要在於企業供給趨緊，對增員態度謹慎。其結果也致使 9 月剩餘工作量連續 7 個月上升，比率也是 2020 年 3 月以來最高。受訪企業表示新接訂單增加、運輸延誤交貨，這也制約了廠商的訂單處理能力和完成率。

9 月製造業購進價格指數連續 16 個月落在擴張區間，並出現近 4 個月來的最高值。調查企業反映，成本增加的主因是能源、工業金屬、電子原物料產品價格的大幅上揚。出貨價格指數也進一步攀升，增加速度是近 3 個月來最高，這也反映出需求尚可，成本端壓力有部分傳遞至下游。

而部分地區的疫情管控措施影響仍在，物流交付時間也繼續延長。供應商供應時間指數仍處在榮枯線之下，不過降幅收窄。製造業採購庫存連 3 個月落在下滑趨勢，這顯示企業考量到需求低迷，對庫存保持著謹慎態度。

調查顯示，製造業對未來一年仍保持樂觀，預期指數升至 3 個月來高點。企業預期市況改善、新產品發布、加大力道增加產能、以及全球疫情受控等因素，都將帶動今後的產能增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9 月財新中國製造業 PMI 正好落在榮枯線上，經濟下行壓力仍然較大。另一方面，中國製造業需求、供給、流通仍持續受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情波及，海外疫情和運力緊張致使外需拖累總需求，疫情管控明顯造成物流阻斷，而內需分化也反映在消費者購買力的不足。此外，供給約束明顯，原物料價格維持高檔，限產措施亦致使生產遭到約束，就業也因而受到影響，最終也導致需求弱化。

王喆提到有鑑於此，認為未來數月的政策重點應圍繞在疫情的完善防控、以及供給壓力的紓解，並且在促進就業、維持原物料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等各項目標上，當尋求一個平衡點。

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