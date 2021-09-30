利空衝擊金融市場震盪 投信看好複合式債券可彈性因應

通膨與債務違約危機四伏，拖累金融市場震盪，施羅德投信指出，在企業獲利穩定與景氣復甦等利多加持下，資金對投資級債券與高收益債券持續青睞，包括企業債不論風險利率漲跌，利差縮窄並無太大變化，顯示顯示不重押單一券種的全球複合債券，才能彈性因應市場變化。

美國聯準會主席鮑威爾、與財政部長葉倫，近期先後提到對於通膨走升的關注，相關言論加深投資人對貨幣政策緊縮的憂慮，加上美政府債務再度逼近上限，若國會不能及時提高額度，美國政府又將面臨政府關門與債務違約的風險。

施羅德投信指出，在不確定因素下使得美國 10 年期公債殖利率升破 1.50% 心理關卡，使得投資人轉趨謹慎，進而引發股市回檔。

施羅德多元資產投資團隊針對近日紛擾的新聞，回顧歷史可發現，美國政府每年此刻都會出現債務上限議題，換言之，今年的債務上限已非特例；此外若再聚焦過去一年多的發展，可以看到全球經濟確實持續自疫情後的谷底回升，因此團隊原先即預期通膨會隨之升溫，公債殖利率也將揚升。

進一步分析，根據 2013 年美國縮表經驗，當時的全球複合債指數表現依舊出色，以 2013 年 5 月來說，當時聯準會主席柏南克向市場釋出了縮表的訊息，由於並無歷史經驗可參考，因而引發金融市場較大波動。

但從 2013 年 5 月縮表預期釋出、造成美國十年期債券殖利率由 1.6% 上漲至 3%，到聯準會真正在 2015 年 12 月進行第一次升息前，該期間全球複合債券指數上漲近 7%，表現甚至超過全球高收益債券指數的 2.4%，顯示在經濟復甦、美國 10 年期利率上揚時期，債券依舊有表現機會。