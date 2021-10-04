〈FCC開鍘中企〉美啟動新一輪制裁 奇偶、陞泰轉單效應擴大

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 將資助大部分美國偏鄉地區的小型電信業者，拆除華為、中興等被視為國家安全威脅的網路通訊設備，市場預期，隨著美國再擴大制裁範圍，台廠奇偶 (3356-TW)、陞泰 (8072-TW) 轉單效應將再擴大。

據外媒報導，FCC 將於 10 月 29 日開放電信商申請，適用條件從 200 萬戶以下電信商，擴大至 1000 萬戶以下電信商，預估更換設備將花費 18.37 億美元。

雖然美國近年大力去中化，相比 AT&T、Verizon 擁有上億用戶數與營運規模，偏鄉農村地區的小型電信商在成本考量上，幾乎會選擇價格較低的華為或中興網路設備，導致無法短時間更換所有設備，因此 FCC 才會提撥補助款。

FCC 封殺中國態勢越來越明顯，從通訊設備到安控使用晶片，涵蓋範圍也從政府單位，進一步擴展至民間單位；FCC 今年初更認定包含華為、中興通訊、海能達、海康威視與大華科技等 5 家中企涉及美國國家安全。

美國制裁中國力道加劇，業者開始轉往採購非陸系產品，台廠奇偶與陞泰美國市場營收比重過半，自美中貿易戰以來，將旗下產品全面去中化、導入 AI 軟體技術，受到客戶青睞紛紛接獲轉單。

奇偶兩年前展開轉型，大舉開發人臉辨識的 AI 網路攝影機及監控系統等，成為台灣少數 AI 技術含量高的安控業者，近期已與多家美國硬體設備商洽談，初步規劃研發軟硬體結合的監控產品，甚至歐洲國家也上門尋求合作。

陞泰則指出，除了美國公部門訂單持續增加外，客戶領域也擴大至民生相關廠商，目前接到的轉單訂單主要提供一站式客製化服務，包括設計、生產到出貨等，預計最快明年中開始有營收貢獻。