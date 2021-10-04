 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈FCC開鍘中企〉美啟動新一輪制裁 奇偶、陞泰轉單效應擴大

鉅亨網記者沈筱禎 台北
美啟動新一輪制裁 奇偶、陞泰轉單效應擴大。(圖:AFP)
美啟動新一輪制裁 奇偶、陞泰轉單效應擴大。(圖:AFP)
Tag
奇偶陞泰fcc安控轉單

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 將資助大部分美國偏鄉地區的小型電信業者，拆除華為、中興等被視為國家安全威脅的網路通訊設備，市場預期，隨著美國再擴大制裁範圍，台廠奇偶 (3356-TW)、陞泰 (8072-TW) 轉單效應將再擴大。

據外媒報導，FCC 將於 10 月 29 日開放電信商申請，適用條件從 200 萬戶以下電信商，擴大至 1000 萬戶以下電信商，預估更換設備將花費 18.37 億美元

雖然美國近年大力去中化，相比 AT&T、Verizon 擁有上億用戶數與營運規模，偏鄉農村地區的小型電信商在成本考量上，幾乎會選擇價格較低的華為或中興網路設備，導致無法短時間更換所有設備，因此 FCC 才會提撥補助款。

FCC 封殺中國態勢越來越明顯，從通訊設備到安控使用晶片，涵蓋範圍也從政府單位，進一步擴展至民間單位；FCC 今年初更認定包含華為、中興通訊、海能達、海康威視與大華科技等 5 家中企涉及美國國家安全。

美國制裁中國力道加劇，業者開始轉往採購非陸系產品，台廠奇偶與陞泰美國市場營收比重過半，自美中貿易戰以來，將旗下產品全面去中化、導入 AI 軟體技術，受到客戶青睞紛紛接獲轉單。

奇偶兩年前展開轉型，大舉開發人臉辨識的 AI 網路攝影機及監控系統等，成為台灣少數 AI 技術含量高的安控業者，近期已與多家美國硬體設備商洽談，初步規劃研發軟硬體結合的監控產品，甚至歐洲國家也上門尋求合作。

陞泰則指出，除了美國公部門訂單持續增加外，客戶領域也擴大至民生相關廠商，目前接到的轉單訂單主要提供一站式客製化服務，包括設計、生產到出貨等，預計最快明年中開始有營收貢獻。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
奇偶3356陞泰8072
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow