奇偶擁兩大動能 全年營收拚年增逾1成 獲利三率三升

安控廠奇偶 (3356-TW) 去年營運體質、產品組合已大幅改善，但受到疫情影響，獲利表現仍未達內部預期，看好今年歐美地區大型專案重啟，加上缺料吃緊狀況有望緩解，下半年營運拚逐季走升，法人估，全年營收年增雙位數，獲利三率三升。

奇偶表示，隨著歐美擺脫疫情陰霾、經濟回穩，帶動大型商業專案陸續重啟，包括飯店、公寓、公共展示、機場、圖書館等，整體需求較去年大幅提升。

奇偶坦言，儘管需求端佳，但供給端短期仍尚不明朗，尤其受到運輸等成本走揚、缺料等狀況，導致交期拉長，不過預期第 3 季底缺料有望緩解，且旗下新品已尋找替代料，整體供給將達到平穩。

奇偶經過 2、3 年改善營運體質後，去年已見到成效，看好調整產品結構，聚焦在 AI 技術含量高的高毛利安控產品，轉型為小而美的公司，加上轉單效應逐步浮現，全年營運優於去年。

法人估，奇偶今年下半年將逐季攀升，全年營收有望年增逾 1 成，挑戰 13 億元，毛利率、營業利益率及稅後淨利率將同步優於去年，寫 4 年新高。

奇偶 6 月營收 1.05 億元，月減 3.99%、年增 12.56%；上半年營收 5.85 億元，年增 3.43%。