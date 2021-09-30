 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

花旗調查：多數客戶預期 美股更可能回落20%而非上漲20%

鉅亨網編譯凌郁涵
花旗調查：多數客戶預期 美股更可能回落20%而非上漲20%(圖片：AFP)
花旗調查：多數客戶預期 美股更可能回落20%而非上漲20%(圖片：AFP)
Tag
美股通膨fed

根據花旗集團 (Citigroup) 對客戶的一項調查顯示，大多數投資人都表示擔憂通膨持續居高不下，並且認為美股回落 20% 的可能性，高於上漲 20% 的可能性。

根據花旗在本月對 90 多家養老金、共同基金和對沖基金進行的調查顯示，儘管大多數人預期標準普爾 500 指數明年將小幅上漲，但也表示，物價壓力和美聯準會 (Fed) 政策逆轉，對美股將會是很大的風險。

另外，有將近 60% 的受訪者正在為停滯性通膨做準備，只有 23% 的受訪者認為這是一種暫時性的通膨現象。大多數人還認為，Fed 會在 2022 年下半年或 2023 年上半年升息。

受調者們也預估美國 10 年期公殖利率將在 2022 年突破 2%，本月利率已攀升 20 個基點至 1.5% 左右。此外，他們也將 2022 年 12 月標準普爾 500 指數的平均目標價定在 4,630 點，並將今年年底的目標價設在 4,487 點。

華爾街大多頭、華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 也曾表示，通膨飆升讓他憂心忡忡，並警告物價快速上漲可能導致聯準會 (Fed) 升息速度比市場預期快，進而導致美股修正。

西格爾長期看多美股，卻罕見提出警告。他表示，市場對 Fed 將從 11 月縮減購債、明年某個時間點升息是合理的推測，但如果通膨快速增溫，將導致美國公債殖利率彈升、股市下跌。

高盛策略師 Christian Mueller-Glissmann 則認為，目前美股的高估值加劇了市場的脆弱性，一旦出現負面進展，可能導致經濟成長受到衝擊，使股市出現快速的避險走勢。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞