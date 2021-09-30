花旗調查：多數客戶預期 美股更可能回落20%而非上漲20%

根據花旗集團 (Citigroup) 對客戶的一項調查顯示，大多數投資人都表示擔憂通膨持續居高不下，並且認為美股回落 20% 的可能性，高於上漲 20% 的可能性。

根據花旗在本月對 90 多家養老金、共同基金和對沖基金進行的調查顯示，儘管大多數人預期標準普爾 500 指數明年將小幅上漲，但也表示，物價壓力和美聯準會 (Fed) 政策逆轉，對美股將會是很大的風險。

另外，有將近 60% 的受訪者正在為停滯性通膨做準備，只有 23% 的受訪者認為這是一種暫時性的通膨現象。大多數人還認為，Fed 會在 2022 年下半年或 2023 年上半年升息。

受調者們也預估美國 10 年期公殖利率將在 2022 年突破 2%，本月利率已攀升 20 個基點至 1.5% 左右。此外，他們也將 2022 年 12 月標準普爾 500 指數的平均目標價定在 4,630 點，並將今年年底的目標價設在 4,487 點。

華爾街大多頭、華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 也曾表示，通膨飆升讓他憂心忡忡，並警告物價快速上漲可能導致聯準會 (Fed) 升息速度比市場預期快，進而導致美股修正。

西格爾長期看多美股，卻罕見提出警告。他表示，市場對 Fed 將從 11 月縮減購債、明年某個時間點升息是合理的推測，但如果通膨快速增溫，將導致美國公債殖利率彈升、股市下跌。

高盛策略師 Christian Mueller-Glissmann 則認為，目前美股的高估值加劇了市場的脆弱性，一旦出現負面進展，可能導致經濟成長受到衝擊，使股市出現快速的避險走勢。