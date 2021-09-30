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一銀推印尼快捷匯款 最快10分鐘入帳

鉅亨網記者郭幸宜 台北
一銀推印尼快捷匯款 最快10分鐘入帳。(鉅亨網資料照)
一銀推印尼快捷匯款 最快10分鐘入帳。(鉅亨網資料照)
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移工匯款印尼一銀

因應移工匯款需求，一銀宣布推出「印尼快捷贍家匯款」服務，客戶只需支付一般匯款手續費，就能最快 10 分鐘、最晚隔天將款項匯入指定帳戶，並享手續費優惠與美元匯出、印尼盾全額入帳的服務，匯率則依當地銀行牌告匯率計算，讓在台的印尼移工多一種匯款選擇。

目前在台工作的印尼移工約 25 萬人，受限於工作時間和語言等限制，部分移工朋友多利用高風險的匯兌管道將錢匯回故鄉，匯率不透明及款項消失的情況時有所聞。

舉例來說，來自印尼的阿瑪平時都從移工雜貨店將錢寄回家，約 1 至 2 天家人可收到印尼盾，有次卻發生老闆跑路，整筆錢憑空消失，但使用第一銀行「印尼快捷贍家匯款」服務，採費用透明又安全的匯款方式，讓自己辛苦打拼的血汗錢順利回家。

為協助印尼移工，一銀也提供印尼文、中文對照的專屬匯款申請書，或是藉由網銀約定帳戶匯出功能，突破雙方語言限制。

此外，一銀透過與美商摩根大通銀行 (JPMorgan Chase Bank, N.A.) 合作，在全台首次運用區塊鏈創新技術辦理帳戶驗證，匯款人可在一銀先查詢受款人的帳戶資訊，減少匯款過程中因帳戶資訊不符而導致交易延遲或匯款失敗，也可避免因誤植受款人帳號，而將款項匯入他人帳戶的情況發生，這項合作將有效提升客戶的匯款體驗。

一銀表示，「印尼快捷贍家匯款」與「Confirm」帳戶驗證平台結合，即日起可在全台 188 間分行及網路銀行辦理，透過線上與線下的結合，提供印尼移工們匯款返鄉的第一選擇，讓便利的跨境匯款服務觸手可及。

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