永豐餘孵化第9家小金雞 永道申請在台上市

永豐餘投控 (1907-TW) 旗下永道射頻原訂赴大陸掛牌，但今 (2021) 年 4 月撤回掛牌申請，永豐餘今 (30) 日召開董事會，決議通過永道進行股權架構重組，以進行後續在台上市相關規劃，目標 2023 年上市，一旦上市，永道將是永豐餘旗下第 9 家上市公司。

永豐餘自 2012 年轉型為投資控股公司，目前跨足五大領域，包括：紙業、材料科學、物聯網（IoT）科技、金融業與生技科技，轉型為投控後積極推動旗下子公司陸續掛牌，包括：華紙、申豐、元太、永豐實等金雞群都已上市。

永道射頻原先申請在上海證券交易所上市，今年 4 月因母公司董事會成員將於股東會進行改選、送件時資料將有變動為由，依據大陸上市申請實務，須重新準備相關文件，決議通過先撤回上海交易所上市申請文件，暫時中止永道射頻在大陸的上市申請計畫，經過約 5 個月，今天永豐餘董事會改為通過推動永道申請上市。

所謂「股權架構重組」，主要是永豐餘目前間接持有永道公司 86.51% 股權，因此須將股權架構重組，以適合在台上市。

永道自 2007 年成立至今，為全球最大的 RFID 標籤 ODM 製造商，主要優勢來自於穩定的產能與一致性驗證技術發展，市佔率超過全球 25%。

隨著 5G 時代來臨，物聯網的發展更趨多元成熟，同時因應全球供應鏈由全球分工轉為短鏈供應，永道已於 2020 年底於新北市土城建置新廠，土城廠為永道兩岸第三間廠房，也是臺灣第一間工廠，年產能為 10 億枚標籤，兩岸年產能累計超過 40 億枚。

綜觀當前 RFID 運用，服飾及零售占 7 成以上，其次為交通運輸票券與物流追蹤。因應 AIoT 迅速發展，RFID 將呈現出更多面向虛實整合互聯網的新商業模式。隨著靈敏度提升，RFID 技術較以往有更多元的感測能力，可以匯總複合數據資料，為各行業資訊收集分析提供強有力的後盾。

永道是全球 AIoT 互聯網商業的關鍵營運公司，未來將整合區塊鏈 (Block Chain) 與人工智慧 (AI) 等服務技術，逐步深入各工商民生領域，廣泛提升各行業階層應用。

永豐餘表示，期待永道上市後，加速擴展永道營運規模與範疇、吸引及留任優秀專業軟硬體系統研發人才，強化全球互聯網商業的競爭力。