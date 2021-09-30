外資一日變臉賣超面板雙虎提款近20億元 逢高調節紡織股

台股今 (30) 日電子股尾盤出現調節賣壓，漲幅收斂，終場以 16934 點作收，上漲 79 點，三大法人賣超 67.01 億元，其中外資大舉敲進低價散裝航運族群，反手大賣面板雙虎，提款近 20 億元，並逢高減碼紡織股。

三大法人僅投信站在買方，小買 19.9 億元，外資資金持續撤出，續砍 78.88 億元，自營商也賣超 8.04 億元，三大法人合計賣超 67.01 億元；期貨方面，外資回補空單 1421 口，空單未平倉口數來到 16731 口。

觀察外資今日操作，買超方面，敲進多檔低價散裝航運股，華航近 2 萬張居冠，長榮航 1.5 萬張、裕民 8063 張、益航 7277 張；其他電子股包括華邦電、欣銓、光洋科、台半等都有逾 3000 張，另外敲進中信金近 1.5 萬張、和桐 3264 張。

外資賣超方面，昨日大買面板三虎後，今日隨即減碼，友達 6.7 萬張最多、群創 3.4 萬張、彩晶 6485 張，其他電子股包括仁寶 6420 張、台積電 6138 張、鴻海 5189 張；傳產股包括新纖 9390 張、國喬 7823 張、大同 4835 張、南紡 4611 張。

投信與外資不同調，加碼面板雙虎，友達 7535 張、群創 3514 張，不過跟進外資敲進華航 8000 張、裕民 1945 張，其餘買超個股包含中鋼、台泥、聯電、南亞科、鴻海、國產等。

投信賣超前十名，分別為欣興、合晶、長榮、威鋒電子、強茂、智原、精華、祥碩、昇佳電子、遠雄。