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高齡者慎防「金融剝削」陷阱  拒絕4種行銷話術守住養老金

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Money錢高齡者慎防拒絕行銷話術

撰文：莊靚

你家長輩曾因為銀行理專或保險業務員的推銷，買入不需要的金融商品，甚至面臨投資虧損嗎？每年都有許多高齡者誤入這樣的「金融剝削」陷阱，唯有拒絕誘惑，才能守住荷包錢。

張媽媽有一張定存單到期了，到銀行辦理續存時，理專說，週末會舉行一場午茶沙龍，「有莊園精品咖啡、藍帶主廚手做的法式甜點，還可以順便聽理財專家的分享……」理專盛情邀請她。

「沒想到，那杯咖啡、還有那一小塊蛋糕，讓我的老本損失了幾十萬元！」張媽媽回憶起這段經歷，仍然心痛難消。為何張媽媽有一定的社會歷練，還會成為金融消費糾紛的受害者？因為她跟絕大多數的高齡者一樣，心頭有著相同的隱憂：活得太長、老本用光。

她一直想尋找跟定存一樣穩，但報酬率較高的替代品，這是張媽媽去參加「午茶沙龍」的最大動力。

「午茶沙龍」不是原罪，如果金融業者都能遵守 KYC（Know Your Customer）原則，把對的商品賣給對的客戶，金融消費糾紛就不會層出不窮。遺憾的是，仍有許多不當的行銷話術，被巧妙地設計出來。以下 4 種話術，最容易讓「張媽媽們」卸下心防。

 

話術➊：保本、保收益

但提前解約本金可能縮水

「這檔商品不但可以保本還有保證收益，跟放定存是差不多的……」

 

真相：這檔可以保本、保收益的商品，其實可能是一張定期給付的「利率變動型終身壽險」，只是被話術包裝成「類定存」。

定存提前解約只是利息打折，本金不受影響。但是這張號稱可以「保本」的保單，如果在滿第 5 個保單年度前解約，會被扣一筆可觀的解約費用，拿回的本金會大幅縮水。

所謂的「保收益」，是指這張保單設計的「增值回饋分享金」，可以按「宣告利率」設算，每年給付。但是「宣告利率」不是「固定利率」，而是會隨著市場利率年年變動，並不像定存可以領取預期的固定配息。

 

話術➋：高收益、高孳息

其實是投資國外垃圾債

 

「這檔新上架的商品，預期收益將可以達到目前定存的 3 倍。」

 

真相：這檔新上架的商品可能是外幣計價的組合式商品，簡單來說是投資國外的公司債。

高報酬的來源，主要是因為這些公司債大多是「非投資等級」，也就是俗稱的「垃圾債」。因為信評等級較低，發行債券的公司必須提供較優的債息，才能吸引資金購買。

買高收益債的另一個代價是，投資者要犧牲長期的變現性。這種商品通常是 6～10 年期，如果在滿期前贖回，就有本金損失的風險。就算持有到期，因為是外幣計價，贖回時如果該國幣別相對台幣貶值，換回台幣時就會面臨匯差損失的風險。

 

話術➌：商品要停賣了

保單未必符合保戶需求

 

「這張附保證的投資型保單要停賣了，要趕在月底以前繳費……」

 

真相：通常一檔金融商品會被停賣，大多是主管機關認為發行公司承擔過多的風險，而且這張「附保證」的投資型保單，並不是保證投資收益，而是保證較多的「身故給付」。

長者已經卸下對家人的責任負擔，此時需要的不應是較多的「身故給付」，跟著搶買，只是把有限的老本綁在一張不符合需求的商品上。

 

話術➍：隨時可以領回

投資標的可能虧損

 

「這張保單可以買保障、兼投資，需要資金的話，也能隨時領回。」

 

真相：可以買保障、兼投資的保單就是「投資型保單」。投資型保單等於是同時買一張壽險（或年金險），再加開一個投資帳戶，投資基金、債券、組合型商品等。

如果短期內就需要資金，整張保單提前解約的話，就會面臨前述的「解約費用」；即使只是贖回投資帳戶裡的部分投資標的或部分單位，假設投資標的處於虧損狀態，就會立刻實現損失。

 

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 10 月號第 169 期

 

 

來源：《Money 錢》

更多精彩內容請至《Money 錢

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