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親中大戶紛清空持股 監管風波未歇中國還能投資嗎？

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Money錢親中大戶監管風波

撰文：朱岳中（南臺科技大學財務金融學系助理教授）

備受看好的中國市場，近來因為政府一連串的監管策略而讓投資人擔憂，股市表現也一度受到影響，但中國畢竟是全球數一數二的金融市場，投資人究竟是該遠離還是搶進呢？

打從今（2021）年 7 月初中國網路叫車平台滴滴出行因故被中國網信辦（中國國家互聯網信息辦公室）下架，開啟了一連串企業被監管、警告、打壓事件，被波及的產業更是涵蓋了科技業、傳產業，連補教業、娛樂業都難以倖免。甚至「十四五計劃」中占比最高的半導體、電動車族群都有部分企業遭點名，而原本就奄奄一息的地產業，更是雪上加霜。

不單是中國政府「加強監管」，美國證券交易委員會（SEC）也「補刀」要求在美掛牌中企必須定期披露政府干預其業務的風險，更進一步暫停中企以 VIE（Variable Interest Entity，可變利益實體）架構申請赴美掛牌。一連串事件，導致由在美掛牌中企所組成的那斯達克金龍中國指數（Nasdaq Golden Dragon China Index）從 2 月初高點雪崩式重挫 53%。同一期間另一重要指標——香港恆生科技指數也同樣重挫近 5 成。

 

中國一連串財經政策

顯示仍挺資本主義

陸股崩跌期間，中國證監會多次找外資投行高層「喝咖啡」救市，但還是難敵中國政府自己一波波的「肅殺」行動，以及包括「女股神」凱瑟琳 ‧ 伍德（Cathie Wood）、「金融大鱷」索羅斯（George Soros）等過去相對「親中」的市場大咖紛紛喊出要清空中概持股的衝擊。

就在市場幾乎全面看壞中國資本市場之際，中國國家領導人習近平突然喊出要成立北京證券交易所，給市場打了一劑強心針。市場人士都很清楚，「北交所」不過是原有的「新三板」（全國中小企業股份轉讓系統）舊瓶裝新酒，並非真的新創。

而「北交所」揭示的成立目的跟當初（2018 年 11 月）習近平指示要成立的「科創板」根本換湯不換藥。但習近平適時的表態，無疑是讓市場了解中國還是挺資本主義，並沒有要關上市場大門。

更關鍵的是，今年 9 月 10 日美國總統拜登給習近平打了上任以來的第 2 通電話（第 1 通是今年 2 月時拜登禮貌性祝賀中國農曆新年），這通被美國媒體、專家稱為兩國關係幾十年來最低點之一的關鍵性通話，雖然兩國都沒有透漏詳細的通話內容，只說談了氣候變化、疫情防控和經濟復甦等問題，但更重要的象徵意義是兩國有可能因此破冰。

 

中國市場變數多

波段操作最安全

回到投資現實面，滴滴出行事件爆發後，中國股市表現在全球排名一度掉到車尾，然而 9 月初以來至月中，中國股市（以上證指數為準）反而躍居全球第 2 好，上證指數甚至還創下今年以來新高，僅次於日相菅義偉宣布辭職後的日股「慶祝行情」。投資人勢必想問，中國市場還可以買進嗎？

從右表來看，9 月以來中國相關指數中反彈前 3 多的是上證 50 指數、上證綜合指數與滬深 300 指數。其中上證 50 指數的成分股主要是上證 A 股中的金融股與傳產股，這波重傷害的教育、科技及地產股都不在成分股之列。而上證綜合指數與滬深 300 指數成分股都非常多，相當程度稀釋了有問題標的的影響。

比較關鍵的還是要看香港與美國中資股的表現，很明顯的，恆生科技指數與那斯達克金龍中國指數近期反彈相對疲弱，以至於這 2 種指數依然是今年以來中國相關指數裡表現最差的，未來這 2 種指數的表現亦是觀察重點。

 

短時間內投資中國，不妨參考以下幾個原則：

 

➊想搶短線者：標的方面宜先避開教育、科技及地產股 3 大地雷區；市場方面，中國境內 A 股會優於香港 H 股及美國中資股。商品方面以彈性佳的 ETF 為優先，短進短出成本也較低。

➋想逢低布局中長線者：中國內需消費股（食、衣、住、行、民生基礎工業）與政策做多產業（新能源、半導體、電動車）族群是可以優先考量的方向。同時，中、小型股比大型股相對安全且表現較好。

➌保守者：建議還是先觀望。

➍已持有者：逐步減持中概股與中國相關基金，畢竟中國市場變數仍多，不宜重押。

 

這波中國政府的作為已嚴重影響國際投資人對中國市場前景的看法，在情勢還沒明朗之際，尤其是美中關係尚未明顯改善之前，都建議波段操作就好。

 

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 10 月號第 169 期

 

 

來源：《Money 錢》

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