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金舶獎得獎者現身 頒獎典禮商機串連

理財周刊
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理財周刊金舶獎商機串連

文．編輯部

全國商業總會主辦的金舶獎已經邁向第三屆，今 (2021) 年與台北市政府合辦，分為 ESG 管理績效組、國際授權代理輸出組以及服務創新資本投資組等三組，經過二十位評審、耗時二百日審慎評選後，從參賽的一一三家中選出三十家在各領域表現傑出的台灣中小企業，於 9/29 舉辦頒獎典禮。

典禮一開始除總統蔡英文、副總統賴清德雙雙來賀電勉勵外，台北市柯文哲市長更親自出席，鼓勵台灣中小企業要走出去。

金舶獎選拔核心目的就是為了輔導具有潛力的服務業者，以品牌 Brand in Taiwan 為目標，發展品牌，提高產品與服務附加價值，擴大營運規模，資本化 (IPO)，進而拓展國際市場，帶動國內服務業產能，為整體經濟注入活水。

商總理事長許舒博於 9/23 曾帶領三十家金舶獎得主晉見總統，針對中小企業提出三大發展策略方針建言，第一、建議政府成立 ESG 推動基金，協助輔導台灣中小企業提升 ESG 動能；第二、建議證券交易所和櫃買中心編列預算，輔導優質中小企業順利登上戰略新板或創新板；第三、建議由國發會成立台灣加速器創投大聯盟，整合跨領域資源，從孵化器、加速器協助中小企業發展成為國際品牌。以上建言獲得總統承諾，將督促各部會共同協助解決，推動台灣中小企業發展品牌，讓世界看見台灣。

第三屆品牌金舶獎能夠啟動，商總表示要感謝來自民間的支持單位：重威企業廖永源董事長與路迦生醫劉朝安執行長。「廖董事長除與 BAC 簽定 MOU 外，更是積極將台大畢業人才與商總 BAC 系統對接，從國際品牌經紀人認證到智庫全面參與。而劉朝安執行長年輕有為。從國際學成歸國的角度，更看到台灣服務業品牌須力爭上游的決心。」

商總戴中興副秘書長表示：「我們從兩家公司執牛耳的關鍵人物身上，看到台灣人的精神！原來支持金舶獎就是一種自利利他，也是一種公益的行為，也為企業 ESG 的 CSR 表現！」

 

 

 

來源：《理財周刊》1101 期

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