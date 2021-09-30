鶯歌美食廣場10/26招商說明會

文．蔡武穆

為打造更優質的營業及採買環境，新北市政府將鶯歌公有市場二樓重新翻修為美食廣場，規劃引進餐飲小吃等業種，打造「新北第一站」美食天地，將於 110/10/26 下午二點於中鶯市民活動中心舉辦招商說明會，即日起至 10/22 前開放以線上或紙本郵寄報名，歡迎踴躍參加。

市場處長盛筱蓉表示，市府持續進行市場改建及改造計畫，於去 (109) 年啟動第八座市場─鶯歌市場改造，除改善市場一樓及地下室地坪及整體建物防水外，更強力執行違建拆除及外部攤販整頓，外牆則以結合老街意象的磚紅牆面取代原有單調的抿石子外牆，接著將進行電梯及二樓美食廣場整建工程，預計 111 年中正式營運，將鶯歌陶瓷文化與現代美食主題結合，串聯周邊景點，使鶯歌市場成為鶯歌藝術城重要的節點。

鶯歌公有市場已有 40 年歷史，二樓規劃為美食廣場，結合鶯歌藝術城的整體城市願景，串聯鶯歌車站、老街、陶瓷博物館等，規劃引進商家、餐飲及在地特色小吃進駐，活絡市場機能。

鶯歌美食廣場規劃 23 間店面，含大坪數 (約 36 坪) 三間及小坪數(約 3 坪)20 間，租金視攤位大小每攤約 2,400~30,000 元不等，只要設籍新北市且年滿 20 歲之自然人或經政府立案之法人或商號皆可申請，並特別保留 3% 身心障礙人士及原住民名額。申請人投件後將針對經營特色、品牌設計、設備投資及回饋計畫等進行評選，另新住民、40 歲以下青年創業者及設籍於鶯歌區居民可獲額外加分，總評分較高者為優先簽訂契約對象，含續約期間最長經營期限 12 年。此外，進駐初期將提供營業設施設備補助折抵攤租，最高約可折抵二年租金。

市場處補充，鶯歌在地人口約 87,000 人，素富盛名的陶瓷藝術文化每年約帶來 150 萬人次觀光人潮，成為帶動鶯歌經濟發展最重要活水來源。鶯歌美食廣場擁有全新空間及硬體設備，且提供優惠的補助計畫，將於 110 年 10 月 26 日招商說明會上詳細說明，報名請上「鶯歌美食廣場招商網站」，或下載紙本填寫郵寄至新北市新莊區中正路 176 號 9 樓鶯歌美食廣場招商小組，有疑問請電 02-7725-1356 分機 2102、2104 洽詢。

圖說：鶯歌市場改造日間模擬圖。

來源：《理財周刊》1101 期

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