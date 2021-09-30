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5家銀行誤導五倍券回饋5000元 金管會清查不開罰

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
5家銀行誤導五倍券回饋5000元 金管會清查不開罰。(圖擷自線上記者會)
5家銀行誤導五倍券回饋5000元 金管會清查不開罰。(圖擷自線上記者會)
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五倍券信用卡銀行金管會

銀行力推五倍券數位綁定，積極推出回饋，有些銀行更號稱「回饋 5000」、「消費 100% 回饋」，遭立委痛批都是「話術」，金管會今 (30) 日表示，經查有 5 家銀行有此狀況，已調整相關文宣，不會開罰。

各銀行針對五倍券祭出的優惠五花八門，立委林楚茵日前卻指出，有銀行打著「回饋上限 5000 元」、「每戶最高回饋 5000」、「消費 100% 回饋」，讓民眾誤解是銀行回饋 5000 元，但其實這些都是政府回饋的 5000 元；立委郭國文更痛批銀行業為了衝業績不擇手段、誤導民眾，呼籲金管會應清查各銀行。

銀行局副局長林志吉今天表示，經查確實有 5 家銀行，在官網所用的文宣文字，是直接引用經濟部振興五倍券的回饋內容，因為沒注意到回饋金額的主體是政府還是銀行，因此造成誤解，但銀行皆表示並不是為了提高數位綁定而使用話術不當招攬，經過外界的提醒，這 5 家銀行已在 9/27 調整官網上有關數位五倍券的文宣，有特別說明是政府提供的 5000 元回饋。

林志吉進一步指出，如有客訴，銀行也已向客戶逐案道歉，並且解釋刷卡消費扣款後，若屬於政府振興款項，就會把客戶原來的刷卡金額歸到客戶帳上。

林志吉表示，今年五倍券的數位綁定相較於去年三倍券，已有相當成長，截至目前已超過 380 萬人採數位綁定，顯示各發卡機構積極配合政府強化數位綁定的政策。

林志吉強調，經釐清釐清各銀行的相關內容不至於要懲處，但為避免銀行再有文宣誤導民眾，該會也於今天發函銀行，有客戶爭議案件要妥適處理，且要求活動內容發布之前要落實審核作業。

數位五倍券若綁定信用卡，商家要如何辨識屬於五倍券消費、還是一般信用卡消費也備受矚目，林志吉說明，數位綁定時都會有序號，且會有數位標章，卡友可在五倍券官網下載數位標章，於消費時出示數位標章給商家看，商家也可以掃描數位標章 QR CODE，查詢五倍券的 5000 元額度是否已經用完。

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